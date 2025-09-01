テレ朝、月曜深夜に新バラエティー枠 『あのちゃんねる』『キョコロヒー』『ハマスカ放送部』60分に拡大【コメント全文】
テレビ朝日では、『あのちゃんねる』『キョコロヒー』『ハマスカ放送部』の放送時間を60分に拡大し、月曜深夜0時15分（※関東ローカル）からの「ドリームエンタ」枠で放送されることが決定した。
月曜深夜に放送していた『あのちゃんねる』、『ハマスカ放送部』、そして火曜深夜に放送していた『キョコロヒー』が、29日より月曜深夜に大集結。この秋、誕生する「ドリームエンタ」枠で心機一転、新たなスタートを切る。これまでも番組独自の音楽フェス『ハマスカミュージックフェスティバル』や、イベント『あのちゃんねるLIVE』『生キョコロヒー』、さらには番組オリジナルのグッズなど幅広い展開を見せてきた3番組。新設される「ドリームエンタ」枠に引越し後も、さらに幅を広げた展開を見せていく。
■『あのちゃんねる』
若い男女を中心にカリスマ的人気を誇る「あのちゃん」の初の冠番組としてスタートした『あのちゃんねる』。不思議な空気感をまとう「あのちゃん」がさまざまなバラエティー企画にチャレンジしたり、歯に衣着せぬトークを繰り広げたり、と予測不可能な展開が好評。
【あの】
あのちゃんねるが1時間に拡大☆これまで前後編わかれて放送されていたような企画は、途切れることなくまるっとお届けできると思うので、楽しみにしててください。
■『キョコロヒー』
「アイドル」らしくなさすぎる齊藤京子と「女芸人」らしくなさすぎるヒコロヒーが毎回ワーワー言い合うトーク番組『キョコロヒー』。番組で出会わなければ一生絡まなかったかもしれないヘンテコ女同士、仲がいいんだが悪いんだか分からないチグハグトークを繰り広げる。
【齊藤京子】
キョコロヒーが「ドリームエンタ枠」にお引越しすることになりました。放送時間が60分に拡大するということで、これまで以上にパワーアップしたキョコロヒーをお届けできるよう頑張ります！ぜひお楽しみに！
【ヒコロヒー】
30分だからこそ良かった部分あったかもしれないので不安もありますが、引き続き毒にも薬にもならない番組を目指していきたいです。
■『ハマスカ放送部』
ラジオDJとしての評価も高いOKAMOTO'Sのベーシスト ハマ・オカモトと、絶大な人気を誇りながらその素顔は謎に満ちている齋藤飛鳥が、テレ朝局内に勝手に作られた放送室からお届けする音楽トーク番組『ハマスカ放送部』。相性抜群の2人が醸し出す、独特の柔らかい雰囲気がクセになると話題。
【ハマ・オカモト】
現状、だいたい30分くらいのオンエアでしょうか？ここ4年、普段の収録自体は1本1時間くらいやってるんですよね、実は。でね、毎回30分を超えたあたりくらいから齋藤飛鳥さんとてもたくさん喋り出すんですけれども、惜しくもそこ以外がいつもオンエア。あたくしも歯痒い思いをしておりました。とそこに「ハマスカ放送部」1時間番組へ拡大の知らせ。こりゃいいね。楽しみ。
【齋藤飛鳥】
ハマスカは4年ほどずーっと、どんなときも、音楽番組だと言い張っています。(どうやらテレ朝社内の中でも、きちんと音楽番組の扱いみたいです。)ただ、ここ最近感じていたんですよね。雲行きが怪しいな、って。1時間番組になると聞いて、それを確かめるナイスなタイミング！と思いました。
拡大がうれしいことで、ほかのおもしろい番組と並んでテレ朝をより盛り上げるためにご協力できたらという気持ちはたんまりありますが、ごちごちばりばりバラエティ番組になったらどうしよう、一抹の不安を感じずにはいられないと思いましたが、これは一縷の望みでもありますよね。
長いお付き合いのハマスカスタッフさんとハマスカが音楽番組だと言い張れるたったひとつの理由であるハマさんと、これからまたどのように番組をつくっていけるのか、楽しみです。できるだけ長く、ハマとスカでお送りし続けられるよう頑張ります。やさしく見守っていただけますと幸いです。
