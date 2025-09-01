À¤ÅÄÃ«¶è¡¦ÌîÂô¤Ç´Ú¹ñÀÒ¤Î½÷À¡Ê40¡Ë¤¬¼óÀÚ¤é¤ì»àË´¡¡±©ÅÄ¶õ¹Á¤ÇÃË¤ò³ÎÊÝ¡¡Àè·î29Æü¤Ï½÷À¤«¤é·Ù»ëÄ£¤Ë¡ÖË½ÎÏ¿¶¤ë¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÁêÃÌ¡¡·Ù»ëÄ£¤ÏÃË¤òÃí°Õ
Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤ÎÏ©¾å¤Ç40ºÐ¤Î½÷À¤¬ÃË¤Ë¼ó¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤¬Àè¤Û¤É¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤ÇÃË¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¸á¸å1»þÈ¾¤¹¤®¡¢Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶èÌîÂô¤ÎÏ©¾å¤Ç´Ú¹ñÀÒ¤Î40ºÐ½÷À¤¬¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¼ó¤òÀÚ¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤¬Àè¤Û¤É¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤³¤È¤¬¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡ÖÃÎ¿ÍÆ±»Î¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷À¤ÈÃË¤Ï¸òºÝ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¡¢Àè·î29Æü¤Ë¤Ï½÷À¤«¤é¡ÖÃËÀ¤ËÊÌ¤ìÏÃ¤òÀÚ¤ê¤À¤·¤¿¤éË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤¬·Ù»ëÄ£¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢½÷À¤ÏÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤µ¤º¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÃË¤ËÃí°Õ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤ÏÍÆµ¿¤ò»¦¿Í¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¤¤¤¤¤µ¤Ä¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£