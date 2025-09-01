»³ËÜÍ³¿ ¡ÖÌÀ³Î¤Ë¤³¤ì¤À¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹¥Åê¤Ë¼ê±þ¤¨ 12¾¡ÌÜ¤Ê¤é¤º¤â7²ó1¼ºÅÀÌµ»Íµå10Ã¥»°¿¶
»³ËÜÍ³¿ PHOTO:Getty Images
¡ã8·î31Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9·î1Æü¡Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹ ÂÐ ¥¢¥ê¥¾¥Ê¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡÷¥É¥¸¥ãー¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ä
¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÆ»¶ñ¤â°Û¼¡¸µ¤À¤Ã¤¿¡ª¸µ¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ー¤¬¶ÃØ³¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òÇ®ÊÛ
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Çº£µ¨26ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
Æ±ÃÏ¶è¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Áê¼ê¤Ë¡¢2»î¹ç¤Ç1ÆÀÅÀ¤ÈÀÛ¹¶¤Ç2Ï¢ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ãー¥¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç11¾¡¤Î¥¨ー¥¹¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢Ï¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£
1²óÉ½¤Î»³ËÜ¡¢¤Þ¤º¤ÏÀèÆ¬¤Î¥Ú¥ë¥É¥â¤ò³°³ÑÄã¤á¤Î¥«ー¥Ö¤Ç¥·¥çー¥È¥´¥í¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢2ÈÖ¥Þ¥ë¥Æ¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¡¢3ÈÖ¥¥ã¥í¥ë¤â¥«ー¥Ö¤Ç¥»¥ó¥¿ー¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê3¿Í¤Ç½ªÎ»¡£¹¥¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
1²óÎ¢¡¢ÀèÆ¬¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬Äã¤á¤Î¥·¥ó¥«ー¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢±Ô¤¤¥é¥¤¥Êー¤¬ÆóÎÝ¼ê¤ÎÆ¬¤ò±Û¤¨¤Æ¥é¥¤¥ÈÁ°¥Ò¥Ã¥È¤Ë¡£ÂçÃ«¤¬2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢¼¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂÇÀþ¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¯¡£
Â³¤¯¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¥·¥ó¥°¥ë¡¢¥Õ¥êー¥Þ¥ó¤¬¥Äー¥Ùー¥¹¤ÈMVP¥È¥ê¥ª¤Î3Ï¢ÂÇ¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Ï¥Ûー¥à¤Ëµ¢¤ê¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬1ÅÀ¤òÀèÀ©¡£¤½¤Î¸å¤â¥Ñ¥Ø¥¹¤ÎÆâÌî¥´¥í¤Î´Ö¤Ë¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¥Ûー¥à¤Ëµ¢¤ê¡¢½é²ó¤Ë¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬2ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
2²óÉ½¤Î»³ËÜ¤Ï¡¢4ÈÖ¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Àー¤«¤é¤³¤ÎÆüºÇ½é¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤È¡¢5ÈÖ¥Ç¥ë¥«¥¹¥Æ¥£ー¥è¤ò¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¡¢6ÈÖ¥í¥Ã¥¯¥ê¥¢ー¤Ë¤Ï¥«¥Ã¥È¥Üー¥ë¡¢¥¹¥é¥¤¥Àー¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡¢ÊÑ²½µå3¤Ä¤Ç»°µå»°¿¶¤È¤·¡¢2¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤Î»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë¡£
»³ËÜ¤Ï3²óÉ½¤â´°àú¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡£7ÈÖ¥È¥Þ¥¹¤Ï97¥Þ¥¤¥ë¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤È¤¹¤ë¤È¡¢8ÈÖ¥í¥¦¥éー¤Ï¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¡£
9ÈÖ¥Þ¥Ã¥«ー¥·ー¤¬¥Ð¥ó¥È¤ÇÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤â¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤¿ÂÇµå¤ò»³ËÜ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ½èÍý¤·¡¢¤³¤Î²ó¤â»°¼ÔËÞÂà¡£½øÈ×3¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç»³ËÜ¤Ï°ì¿Í¤â¥é¥ó¥Êー¤ò½Ð¤µ¤º¡¢9¿Í¤Ç½ª¤¨¤Æ¸«¤»¤¿¡£
ÂÇ½ç2½äÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿4²óÉ½¤Î»³ËÜ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¡¢ÀèÆ¬¤Î¥Ú¥ë¥É¥â¤Ï¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç»°¿¶¤È¤¹¤ë¤¬¡¢Â³¤¯2ÈÖ¥Þ¥ë¥Æ¤¬¡¢3ÎÝÊý¸þ¤Ë¾å¼ê¤¯¥Ð¥ó¥È¤ÇÅ¾¤¬¤·¤ÆÆâÌî°ÂÂÇ¤Ë¡£
»³ËÜ¤Ïº£Æü¤Î»î¹ç½é¤á¤ÆÁö¼Ô¤òµö¤¹¤È¡¢Â³¤¯¥¥ã¥í¥ë¤Ë¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò¾å¼ê¤¯¥»¥ó¥¿ーÁ°¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢°ìµ¤¤Ë¥é¥ó¥Êー1¡¦2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡£
4ÈÖ¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Àー¤Ï»°¿¶¤È¤¹¤ë¤¬¡¢5ÈÖ¤Î¥Ç¥ë¥«¥¹¥Æ¥£ー¥è¤ËÄ¾µå¤òÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤¬¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê1ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ª¤â¥é¥ó¥Êー1¡¦3ÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤¬Â³¤¯¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂ³¤¯¥í¥Ã¥¯¥ê¥¢ー¤òÊÑ²½µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢ºÇ¸å¤ÏÆâ³ÑÄã¤á¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç»°µå»°¿¶¡¢»³ËÜ¤Ï¤³¤Î²ó¤òºÇ¾®¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÎ¢¡¢9ÈÖ¥í¥Ï¥¹¤Ë¥¿¥¤¥à¥êー¤¬½Ð¤Æ3ÂÐ1¤È¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬¥êー¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
5²óÉ½¡¢¥ê¥º¥à¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿»³ËÜ¤Ï¡¢ÀèÆ¬¥È¥Þ¥¹¤òÎÏÌµ¤¤¥µー¥É¥é¥¤¥Êー¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢8ÈÖ¥í¥¦¥éー¤ÏÄã¤á¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£9ÈÖ¥Þ¥Ã¥«ー¥·ー¤âÆâÌî¥´¥í¤ËÍÞ¤¨¤Æ»°¼ÔËÞÂà¡£
6²ó¤Ï¡¢3½äÌÜ¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹1¡¦2¡¦3ÈÖ¤ò¥µー¥É¥´¥í¡¢¸«Æ¨¤·»°¿¶¡¢¥·¥çー¥È¥Õ¥é¥¤¤Ç¤³¤Î»î¹ç5ÅÙÌÜ¤Î»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¡¢´°Á´¤ËÎ©¤ÁÄ¾¤ë¡£
7²óÉ½¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Àー¤ò¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç3ÂÇÀÊÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£Â³¤¯¥Ç¥ë¥«¥¹¥Æ¥£ー¥è¤Ë¥é¥¤¥ÈÁ°¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤¬¡¢Â³¤¯¥í¥Ã¥¯¥ê¥¢ー¤ò¥«ー¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢¥á¥¸¥ãー¼«¸ÊºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë10¸ÄÌÜ¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸åÂ³¤òº¸Íã¼ê¥¥±¤Î¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¥ì¥Õ¥È¥é¥¤¥Êー¤ËÍÞ¤¨¡¢¥¹¥êー¥¢¥¦¥È¡£98µå¤òÅê¤²ÀÚ¤Ã¤¿»³ËÜ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ëµ¢¤ë¤È¡¢¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤«¤é¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¬ºã¤¨ÅÏ¤Ã¤¿»³ËÜ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü7¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ4°ÂÂÇ¡¦1¼ºÅÀ¡£¼«¸ÊºÇÂ¿¥¿¥¤¡¢º£µ¨3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë10Ã¥»°¿¶¤Ç¡¢Í¿»Íµå¤Ï0¡£¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ー¥¹¥¿ー¥È¤Ç¡¢¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¥ê¥êー¥Õ¤Ë¸å¤òÂ÷¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·»î¹ç¤Ï8²óÉ½¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¤¬¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¥Äー¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å1ÈÖ¥Ú¥ë¥É¥â¡¢2ÈÖ¥Þ¥ë¥Æ¤ÎÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¥Äー¥¢¥¦¥È1¡¦2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¡£
¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢3ÈÖ¥¥ã¥í¥ë¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¥¹¥êー¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£¸åÂ³¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«ÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î°ìÈ¯¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤ì¤¿¤¿¤á¡¢»³ËÜ¤Ïº£µ¨12¾¡ÌÜ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï4ÂÐ4¤ÈÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿9²óÎ¢¡¢ÂåÂÇ¥¹¥ß¥¹¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¥Ûー¥à¥é¥ó¤Ç·àÅª¾¡Íø¡£
Ï¢ÇÔ¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¡Ö23¡×¤Ë¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»³ËÜÍ³¿ »î¹ç¸å¥³¥á¥ó¥È
ーー2½µÏ¢Â³¤ÇÆüÍËÆü¤Ë¹¥Åê¡£Á°²ó¤Ï½¸Ãæ¤Ç¤¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ç¤Ïº£²ó¤âÆ±¤¸¥¢¥×¥íー¥Á¤ÇÎ×¤ó¤À¤Î¤«¡©
¤·¤Ã¤«¤ê1½µ´ÖÎý½¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
½é²ó¤«¤é¤¤¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ7²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ーーº£Æü¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï¡©¥¹¥È¥ìー¥È¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤¬³è¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎµÕ¤«¡©
¤É¤Îµå¤âÈ¿±þ¤è¤¯¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÊÑ²½µå¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¿¿¤ÃÄ¾¤°¤â¤É¤ó¤Ê¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤â»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥¾ー¥ó¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤±¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤¤¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
ーー¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÎÄ´¤ÎÌÌ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º½Õ¤«¤é¤º¤Ã¤È¤¤¤¤¾õÂÖ¤ò¥ー¥×¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©ー¥à¤ÏÂ¿¾¯ÇÈ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤ÏÌÀ³Î¤Ë¤³¤ì¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¤É¤ÎÌÌ¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾ー¥ó¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹¶¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡©
¤â¤Á¤í¤ó¥Üー¥ë¤Î¥¾ー¥ó¤â»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢º£Æü¤È¤«¤Ï¥Üー¥ëµå¤â¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤é¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿§¡¹¤Êµ»Åª¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ーーµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¡¢Åê¤²¿´ÃÏ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©
¤ä¤Ã¤Ñ¤êµå¾ì½Ð¤¿»þ¤«¤é¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£Æü¤Ï¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ーー·Ê¿§¤ÎÎÉ¤µ¤È¤Ê¤É¡¢Åê¤²¤ä¤¹¤µ¤Ï¤¢¤ë¡©
»î¹ç¿ô¤Ï°ìÈÖÅê¤²¤ëµå¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç´·¤ì¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー¥Õ¥©¥¢¥Üー¥ë¤Ï0¡£¼«¿È¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡©
¤·¤Ã¤«¤êÎÉ¤¤¥Õ¥©ー¥à¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤Æ»×¤¤ÀÚ¤êÅê¤²¤Æ¤¤¤±¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥Õ¥©¥¢¥Üー¥ë¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Ä´»Ò¤Î¤¤¤¤¾Úµò¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー»°¿¶¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¼è¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡©
¿§¡¹¤Ê¥Üー¥ë¡¦¥³ー¥¹¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤éº£Æü¤ÏÅê¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¿§¡¹¤ÊÉôÊ¬¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
ーー¥Áー¥à¤¬Ï¢ÇÔÃæ¤Ç¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¡£¿´¶¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©
¤Þ¤º¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æº£Æü¤Î»î¹ç¤ËÆþ¤ë¡£
ºòÆü¡¢°ìºòÆü¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤º¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê»î¹ç¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ーー¥é¥Ã¥·¥ó¥°Êá¼ê¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤Ï¡©
ËÜÅö¤Ë¡Ê¥¹¥ß¥¹Êá¼ê¤È¡Ë¤É¤Á¤é¤¬ÎÉ¤¤¤È¤«¤½¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Á´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©ー¥à¤ÎÌÌ¤â¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¹¤´¤¯¸«¤¨¤Æ¤ë¤Ê¤È¡£
¤¹¤´¤¯Æ¬¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ç®¤¤ÃË¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡£
ーー»³ËÜÍ³¿¤Ë¥Õ¥©ー¥à¤Î½õ¸À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¯´¶¤¸¤ë¤¬¡¢ºÇ½é¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ï¤É¤¦Âª¤¨¤¿¡©
¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¤ÏÇÛµå¤â¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÌòÌÜ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¤·Íê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿ ¥Ú¥é¥Ú¥é±Ñ¸ì¥¹¥Ôー¥Á¡ª²ñ¸«¤Ç¤âÁ´ÊÆ¤Ë¾×·â¡ª¡©
¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ ÂçÃ«¤È¥¸¥ã¥Ã¥¸ ¤É¤Á¤é¤¬Í¥¤ì¤¿ÂÇ¼Ô¤À¤È»×¤¦¡©¤ÎÌä¤¤¤Ë......
´Ú¹ñ¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀµÄ¾¡¢º£¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡£¤À¤Ã¤ÆÈà¤ÏËÜÅö¤ËÂç¥¹¥¿ー¤À¤«¤é¡×