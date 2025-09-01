40歳夫が震撼、法事でスマホを見る39歳妻が「妊活しているのに妊娠しない」衝撃の理由

「スマホを長時間見るにとどまらず、依存状態が夫婦や家族関係の不和に繋がることが多々あります。どちらかがスマホ依存になったことで、浮気に発展してしまう事例も。また最近は、見続けたスマホを機に浮気が始まることもあるのです」

こう語るのは、キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さん。彼女は、リッツ横浜探偵社を立ち上げており、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。

山村さんは「困っている人を救える人になりたい」という気持ちが強い。学生時代は警察官を希望していたが、当時は身長制限があり、受験資格はなかった。一般企業に勤務するが、目の前の人を助けたいという思いは強く、探偵の修行に入る。探偵は調査に入る前に、依頼者が抱えている困難やその背景を詳しく聞く。山村さんは相談から調査後に至るまで、依頼人が安心して生活し、救われるようにサポートをしている。

これまで「探偵が見た家族の肖像」として山村さんが調査した家族のことをお伝えしてきたが、この新連載「探偵はカウンセラー」は、山村さんが心のケアをどのようにしていったのかも含め、さまざまな事例から、多くの人が抱える困難や悩みをあぶりだしていく。個人が特定されないように配慮をしながら、家族、そして個人の心のあり方が、多くの人のヒントとなる事例を紹介していく。

今回の相談者は大手企業に勤務する40歳の健治さん（仮名）。3年前に結婚した39歳の妻について調査依頼で連絡をしてきた。派遣社員である妻は葬儀告別式のときにもスマホを離さないほどのスマホ依存になっていた。夫婦の会話もなくなっており、浮気の疑いもあるというのだ。

「子供が欲しい」で一致して結婚

健治さんが妻と結婚し、現在に至るまでを振り返ります。健治さんはコロナ禍を機に「子供が欲しい」と強く思うようになり、結婚相談所に登録。その背景には人の気持ちを察するのが苦手で、女性と交際した経験がないことがありました。

当時37歳の健治さんは、1歳年下の妻と出会い、3カ月で結婚。それは健治さんが長身で高収入であることと、短大卒で派遣社員の妻の「すぐに子供が欲しい」という利害が一致したから。健治さんは妻が30歳の時に卵子を凍結したという計画性の高さにも惹かれます。健治さんは結婚後、家賃と光熱費、通信費のほかに妻に月15万円を渡していました。

しかし、なかなか子供は授からず、結婚1年目に「妊活のために仕事を辞めてもいいよ」と提案したことで関係が悪化。妻はスマホばかり見るようになり、会話もほとんどなくなってしまったのです。それでも月に1回の排卵期には性交渉を行っていました。

1年前から妻は金曜日に外泊するようになっていましたが、健治さんは「妻がいないとリラックスできる」と気にしていませんでした。しかしお盆の法事の時まで妻がスマホを見ており、それを注意すると法事を途中で抜け出すほどに。それを健治さんの弟が「浮気かもしれないよ」と指摘。真実を知るために調査を依頼してきました。

健治さんは、妻が浮気していなければ凍結していた卵子で本格的な不妊治療を始めたい。その思いを受けて調査をしました。もちろん、スマホ依存の治療もしてもらうそうです。

健治さんは「できれば妻に浮気はしてほしくない」とおっしゃっていましたが、私もペアに探偵も妻は浮気しているだろうなと感じていました。

「金曜日に外泊」の真相は…

健治さんから「妻が金曜日の夕方に一度帰ってきてから外出しているようだ」という話を聞き、16時からマンションの前で張り込みをスタート。自宅は都心から近い閑静な住宅街にあり、住んでいる人の危機意識が高い。清掃業者を装った車を用意し待機します。

17時30分に妻はマンション内に入っていきます。妻は身長160cm程度、スリムな体型なのに胸が大きい。39歳という実年齢よりもかなり若く見えます。髪が黒く艶やかで、上品な顔立ちを際立たせており、写真よりさらにとても魅力的です。結婚相談所に登録したのも、より高い年収の男性と結婚したかったからではないかと感じてしまいました。

妻は自宅で通勤カジュアル服から、デニムと白シャツのカジュアル服に着替え、駅まで歩き、途中で乗り換えて横浜方面に向かう電車に乗ります。横浜近辺の駅で下車すると、改札前に男性が待っていました。長身でスリムな健治さんとは異なり、身長が低く恰幅がいい体型をしています。年齢は50歳くらいでしょうか。

2人は手を握り、慣れた様子でスーパーに行きます。男性がビールや肉などをカゴに入れ、1万円ほどの会計を支払っていました。男性はバッグの中から保冷トートバッグを取り出して、買ったものを手際よく中に入れている。妻は買い物の間もずっとニコニコしていました。

そして、近くの高級マンションに入っていきます。翌朝マンションから腕を組んで出てきた妻と男性は、みなとみらいの街をデート。男性が全ての行き先や食べるもの、メニューまで決めていました。

この男性は話が上手で、相手を喜ばせたいという気持ちがこちらにも伝わってきます。妻は全くスマホを触っておらず、健治さんが「法事の読経の間もスマホをみて、弟の妻に注意された」様子はどこにも見えません。

飲食店で4人がけのテーブルに通されても、妻は男性の隣に座って、太ももに手を触れてときどき際どいところも触っている。妻が男性を好きなことは誰の目にも明らかです。ただ、妻の心の芯にある冷静さのようなものを探偵は見逃しません。

妻は男性に取り入ろうとして、媚びている。おそらく妻は健治さんと離婚し、この男性と結婚したいのでしょう。

「妻がスマホを見ていないのはびっくり」

同じパターンの調査を2週分撮影し、調査は終了。追加で男性の身元を調査すると、都内の食品輸入販売会社の代表で、別居中の妻がいることがわかりました。

健治さんに証拠を見せると「あらま〜」と気が抜けた返事。驚きすぎて受け入れられないようです。それから「この場合、結婚相談所にクレームを言うべきですかね」と続けました。

証拠写真を食い入るように眺めながら、「僕にもこんな時代があったんですよね。ただ、僕の場合、妻にしなだれかかられても、くすぐったいとか（体が物理的に）重いと言って拒否してしまった」と話していました。そして動画を見ながら「こんなふうに驚けばいいのか、なるほど」など言っています。そこにはいわゆる“サレ夫”の怒りや悲しみなどはなく、実験を観察しているような冷静さがありました。

「それにつけても、妻がスマホを見ていないのはびっくりしました。妻のスマホは、僕に対する拒否の表れだったんですね。それなら早く離婚すればよかった」

その夜、健治さんは妻に離婚を切り出します。すると妻は「絶対に嫌だ」と拒否。都内の邸宅マンションに住み、衣食住を保証し、さらに15万円もくれる健治さんを手放したくないのでしょう。

浮気の証拠を見せると、最初は「私ではない」と否定したもの、やがて認めます。そして健治さんが「もうこのまま一緒にいても仕方がないから、この男性のところに行ってほしい」と言うと、妻は出ていきましたが、夜中に戻ってきたそうです。

「妻は男性を独身だと思っていたみたいです。男性は妻を既婚者と知りつつ、遊び相手として付き合っていた。別居中の妻のところには高校生の子供が2人おり、離婚する気はないと言われた、と言っていました。浅はかすぎる！」

妻が妊娠しなかった驚愕の理由

妻は「私が悪かった。離婚だけは辞めてほしい。悔い改める」と泣いており、健治さんの気持ちも揺らぎかけます。健治さんは自分で決められず、両親に電話をすると弁護士を連れてすっ飛んできたそうです。

両親は今まで妻に対して我慢を重ねていた。ただ、「可愛い息子が自分で選んだ女性だから」と大目に見ていたそうですが、法事でも絶対に別れたほうがいいと思っていたようです。さらに浮気の事実を知って「図々しいにも程がある！」と怒りが爆発したとか。

「妻に目の前で泣かれると、言うことを聞いてしまうのですが、両親に諭されて妻と離婚することにしました。会社経営者として、いろんな人を見てきた両親は妻のことを最初から信頼できなかったようです」

妻と男性は、ネットゲームで知り合ったそうです。妻は感情表現が得意ではない健治さんとの結婚生活に不満を抱えていた。そこでネットゲームにのめり込むようになり、そこで出会った男性と浮気をするようになったのだとか。

「離婚が決まり、“妊娠しなかったのは勝手に避妊していたの？”と聞くと、“陰で低用量ピルを飲んでいたから”と言っていました。妻は子供が欲しいと思っていましたが、それは結婚するために合わせて言っていただけだったんです。それに対してあまりに驚いてさらに聞いたら、僕との間の子どもが欲しくない、家族になりたくないと。あと、僕は性交渉が下手だとまで言われました。妻は経験がないふりをしていましたが、実は百戦錬磨だったのです。それで結婚したいって理由はお金だけですよね」

つまり妻は、高収入の健治さんと結婚するために嘘をついていたのです。しかも家族になりたくないという言葉には思わず絶句してしまいます。それほど相手に対して嫌悪しているのに結婚できるのでしょうか。健治さんはこのようにも言っていました。

「妊娠しなかったのは避妊をしていたからですが、授かっていたらどうなったのかと思うとゾッとしましす」

最初からお金目当てで、愛のない夫婦の間に子供が授かっていたかもしれない……健治さんのこの言葉を聞くと、切ない気持ちになりました。

スマホも依存というよりも、嫌がらせだけでした。でもそれをしなければならないような妻のメンタルも心配になります。人を困らせる人は困っている人なのです。依存症治療でなくとも、カウンセリングが必要なのではと思いました。

その後、妻と健治さんの離婚が成立しました。この結婚生活で「やっぱり、一人の生活がいい」と思った健治さんは、実家に戻り元の生活に戻ります。心療内科に通い、睡眠障害の治療も終わり、今は健康的な毎日を過ごしているそうです。

調査料金は50万円（経費別です）。

