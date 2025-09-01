『ダマってられない女たち』シーズン2決定 MEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーがスタジオMC続投
ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』が全14回にて放送されることが決定した。スタジオMCには、MEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーらが再び集結する。
【番組カット】前シーズンに登場…ニコラス・ケイジの妻となった日本人女性
『ダマってられない女たち』シリーズは、映像を通じてさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観と照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組。2024年12月〜2025年3月にシーズン1にあたる『ダマってられない女たち』を放送し、日本や海外で力強く生きる女性たちへの密着を通じて、“女性の幸せ”をさまざまな角度から見つめてきた。
ABEMAでは、本編の放送だけでなく、公式YouTubeチャンネルやSNSを通じても番組関連映像を公開。番組関連動画の総再生数は1億2000万回を突破し、大きな話題を集めた。特に、大物ハリウッド俳優ニコラス・ケイジの日本人妻、芝田璃子の波乱万丈人生に世界初密着した動画では、芝田の意外な生活スタイルが紹介され、YouTubeの動画再生回数は173万回を記録。芝田を取り巻く環境や、本人の結婚観が明かされ、「まさにプリンセスストーリーだけど、当の本人はそんなことに固執してないのかっこいい」「女優としてぜひ活躍してほしい」「本当に素敵な方ですね」といった驚きの声が寄せられた。
また、梅宮アンナが乳がん闘病中にかけられた言葉に対するMEGUMIの反応にフォーカスしたショート動画は、150万回再生を突破。自分らしさを大切にする生き方や、壮絶な闘病生活の中で交わされた言葉の重みが多くの視聴者の心を打った。
大きな反響を受けて、シーズン2の制作が決定。シーズン1では、ハリウッド俳優の妻や闘病中の女性たち、成功をつかんだ実業家など、さまざまな女性の生きざまに密着し、そのリアルな言葉が視聴者の共感を呼んだが、シーズン2では、どんな女性たちの“幸せ”を見つめることができるのか、今から注目が集まる。
【番組カット】前シーズンに登場…ニコラス・ケイジの妻となった日本人女性
『ダマってられない女たち』シリーズは、映像を通じてさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観と照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組。2024年12月〜2025年3月にシーズン1にあたる『ダマってられない女たち』を放送し、日本や海外で力強く生きる女性たちへの密着を通じて、“女性の幸せ”をさまざまな角度から見つめてきた。
また、梅宮アンナが乳がん闘病中にかけられた言葉に対するMEGUMIの反応にフォーカスしたショート動画は、150万回再生を突破。自分らしさを大切にする生き方や、壮絶な闘病生活の中で交わされた言葉の重みが多くの視聴者の心を打った。
大きな反響を受けて、シーズン2の制作が決定。シーズン1では、ハリウッド俳優の妻や闘病中の女性たち、成功をつかんだ実業家など、さまざまな女性の生きざまに密着し、そのリアルな言葉が視聴者の共感を呼んだが、シーズン2では、どんな女性たちの“幸せ”を見つめることができるのか、今から注目が集まる。