佐々木希、青春は“新体操”「すごく特別でした」 現在情熱を注ぐ俳優業についても語る
俳優として幅広い役柄を演じ、母としても日々を過ごす佐々木希。この夏は『鳥人間コンテスト2025』（読売テレビ・日本テレビ系）のMCに初挑戦し、全力で夢に挑む参加者たちを間近で見守った。彼らの姿に触発され、自身の学生時代の思い出や、これから挑戦してみたいことについて語ってくれた。
【撮り下ろしカット】かわいらしさと美しさを兼ね備えた佐々木希
――『鳥人間コンテスト』に出場する方々の姿を見て、ご自身の青春を振り返る瞬間はありましたか？
【佐々木】やっぱりスポーツをしていた時期ですね。私は新体操をやっていたんですけど、みんなで練習した後に食べるおにぎりのおいしさとか、そういうものを思い出しました。練習の後に友達とおしゃべりする時間も、すごく特別で。今回、女の子たちも多く参加していたのですが、当時の自分と重なる部分があって、胸に刺さりました。
――10代で芸能界に入られた佐々木さんですが、そんな青春時代の思い出はやはり特別ですか？
【佐々木】本当に特別です。その当時の香りや味、聴いていた音楽を今でも覚えていて、ふと触れると胸が“キュン”とするんです。鳥人間コンテストに挑戦したみんなも、きっと同じように一生忘れられない記憶を手に入れたんだろうなと思いました。
――今回は佐々木さんよりも年上の出場者も多かったそうですね。
【佐々木】そんな方が一念発起して挑戦する姿って、本当にすごいと思いました！あそこまで頑張るには相当な情熱が必要ですし、年齢に関係なく挑戦できるって素敵だなと思います。
――ご自身も将来挑戦してみたいことはありますか？
【佐々木】子育てが一段落して自分の時間が持てるようになったら、秋田の乳頭温泉に何度も入りたいですかね（笑）。
――現在、佐々木さんが情熱を注いでいることといえばなんでしょうか？
【佐々木】やはり演技のお仕事でしょうか。最近はドラマで特徴的な役をいただくことも多くて、本当に楽しく、のめりこんでやらせていただいています。答えがない分、悩むことも多いんですが、それがまた魅力的で。自分ではない誰かを演じることは、とても刺激的なんです。ずっと続けられたらなと思います。
――今後やってみたい役柄はありますか？
【佐々木】人間味あふれる役がいいですね。過去に何かを背負っていたり、等身大で葛藤するような役に挑戦してみたいです。
