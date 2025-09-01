超特急・M!LK所属“EBiDAN”、新グループ誕生オーディション募集開始 来年8月『EBiDAN THE LIVE』でお披露目へ【応募条件など詳細記載】
超特急やM!LKをはじめ、数多くの人気ボーイズグループを輩出してきた“EBiDAN（恵比寿学園男子部）”が、15周年記念となる新グループ誕生オーディションの募集を、きょう午後6時から開始した。
【ライブ写真】エビライ恒例のシャッフル企画！タカシ＆佐野勇斗ら率いる“YULK”
8月15日から17日の3日間にわたって東京・国立代々木競技場で開催された、所属アーティストが一堂に会する毎年恒例のライブイベント『EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR』の最終日となる17日の“Diamond GATE”公演で、オーディションの開催が発表された。
なお、今回行われる『EBiDAN THE AUDITION 2026』の模様は、EBiDANレギュラー番組のテレビ東京『DAN!DAN!EBiDAN!』（毎週木曜 深1：00）で放送予定。未来の EBiDANの一員として活躍できる男子を育成していくことをテーマにしたオーディションとなる。
■応募条件
年齢：12歳〜25歳（応募時点）
性別：男性
※応募時点で特定のプロダクション、マネジメント、レコード会社やオーガナイザーに所属していない、 または契約を交わしていない人が対象。（スターダストプロモーション所属タレントは応募可）
■オーディションスケジュール※現時点での予定
・応募期間：2025年9月1日18：00〜10月31日23：59必着
・書類選考期間：11月1日〜
※選考通過者のみ12月20日頃までに1次審査の詳細を案内予定。
・1次審査：2026年1月中
※ダンス、歌のスキルチェック、自己PRを披露。対面にて開催予定。
・2次審査：2月中
※課題曲のパフォーマンスチェック、対面にて開催予定。
・3次審査：3月下旬〜4月中旬
※合宿にてグループパフォーマンスで審査。
・最終審査：6月〜7月
※EBiDANのLIVE（いずれかの先輩グループ）のオープニングアクトで公開パフォーマンス予定。
・新グループ発表：8月『EBiDAN THE LIVE 2026』にてお披露目。
