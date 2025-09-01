『KING OF PRISM』シリーズ最新作「キンツア」4DX版、第3弾入場者特典決定 Callings手書きメッセージ入りハートタイムカプセルカード
劇場アニメ『KING OF PRISM-Your Endless Call-み〜んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ』のSCREENX・4DX・ULTRA 4DX版『も〜っとつながる！KING OF PRISM-Your Endless Call-み〜んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ』の公開3週目となる5日より、第3弾入場者特典の配布が決定した。「プリティーリズム」シリーズより本作に登場するCallingsが作中で披露するプリズムジャンプ「永遠 ハートタイムカプセル!!」をイメージした、“Callings手書きメッセージ入り ハートタイムカプセルカード”が配布される。
【画像】「キンツア」4DX版の第3弾入場者特典はCallings手書き！
“Callings手書きメッセージ入り ハートタイムカプセルカード”には、ハート形のカードを開くと、“男子プリズムスタァのすべての始まり”であるCallingsのこれまでの歴史を感じられるシーンの数々とともに、ショウ・ヒビキ・ワタルそれぞれからの手書きメッセージが寄せられた。5日〜11日の期間限定配布となる。
特典の配布は、SCREENX・4DX・ULTRA 4DX版となる『も〜っとつながる！KING OF PRISM-Your Endless Call-み〜んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ』限定。通常版の『KING OF PRISM-Your Endless Call-み〜んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ』では配布されない。
「KING OF PRISM」は、プリズムショーに魅了された個性豊かな男の子たちが、観客をもっともトキめかせる“プリズムスタァ”を目指してさまざまな試練や困難に立ち向かっていくストーリー。テレビアニメ『プリティーリズム・レインボーライブ』（2013〜14年放送）のスピンオフとして劇場版『KING OF PRISM by PrettyRhythm』（16年1月9日公開）から始まった人気の劇場アニメシリーズで、「応援上映」という独特の鑑賞スタイルが話題を呼び、応援上映の火付け役となった。
24年8月16日からは『KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-』が全国劇場公開。同年10月25日からは日本アニメ史上初となるSCREENX、ULTRA 4DXに対応した『も〜っと煌めく！KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-』が上映された。
今作では、“プリティーシリーズ”より作品の垣根を越えて“プリティーボーイズ”が登場し、タイムマシンで時間、世界を飛び超えてさまざまな新作プリズムショーを披露。8月22日よりSCREENX・4DX・ULTRA 4DX版での上映が開始し、累計で興行収入8億円、観客動員数は42万人を突破している。
