ミニストップ“惣菜も消費期限を延長”で偽装は２５店舗に拡大…堀田社長が直轄の品質管理担当者の配置など再発防止策を示す
惣菜でも期限偽装が発覚したミニストップが、再発防止策を発表しました。
コンビニチェーンの「ミニストップ」は９月１日、消費期限の偽装が２５店舗で行われていたと明らかにしました。
８月、ミニストップは２３店舗で店内で作るおにぎりや弁当の消費期限のラベルを貼りかえるなどの偽装が行われていたと発表していましたが、その後の調査で、店内で調理する惣菜でも消費期限の偽装が判明。期限を意図的に延長していた店舗が見つかったということで偽装は２５店舗に拡大しました。
（ミニストップ 堀田昌嗣社長）「新しいラベル機・発行機を導入して、製造計画に合わせた時間にしか発行できない、もしくは、それ以外のことが行われた場合にアラートが鳴るような制御ができる新型ラベル機を導入したい」
「厨房１１０番。もともとグループの内部通報制度があるが、食の安全に特化して、加盟店の従業員約３万人が不審なことを思ったときに気軽に相談できるような体制を整えたい」
ミニストップは他にも、社長直轄の品質管理担当者を新たに配置するなど計６つの再発防止策を示しました。
「手づくりおにぎり」などの販売について再開時期は未定としています。