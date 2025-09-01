『エヴァ』シリーズ劇場版6作品、再上映へ 10月〜来年2月にかけて「月1エヴァ」予告映像公開
アニメ『エヴァンゲリオン』シリーズの劇場版６作品が、10月10日〜2026年2月19日にかけてリバイバル上映されることが決定した。予告映像が公開され、『月1 エヴァ EVANGELION 30th MOVIE Fest.2025-2026』（月1 エヴァ）と題して、各月に1作品（10月は2作品）、それぞれ1週間ずつの期間限定で全国の劇場にて上映される。
これは、1995年に放送された『新世紀エヴァンゲリオン』誕生30周年を記念して企画されたもの。10月は『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 シト新生』、『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air／まごころを、君に』、11月は『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序』、12月は『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破』、1月は『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Ｑ』、2月は『シン・エヴァンゲリオン劇場版』を上映。当時のポスタービジュアルを入れ込んだ、この上映企画限定のポスターや、各作品の映像を使用した予告編も制作され、9月5日より劇場（一部劇場を除く）で掲出・上映となる。
なお、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Ｑ』上映は、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』Blu-rayの特典映像として作られた「EVANGELION:3.0(-120min.)」、『EVANGELION：3.0(-46h)』も同時上映し、「EVANGELION:3.0(-120min.)」はイベント上映以外では初の劇場公開となっている。
さらに、各作品上映時には数量限定の入場者プレゼントとして、各作品のポスタービジュアルがデザインされたスマホサイズのステッカー配布が決定。6作品のポスタービジュアルが当時の初出時のままデザインされており、１回の鑑賞につき、1人1枚、上映作品のスマホステッカーがプレゼントされる。
■＜月1 エヴァ EVANGELION 30th MOVIE Fest.2025-2026＞上映スケジュール
・2025年10月10日(金)〜10月16日(木)
『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 シト新生』
・2025年10月24日(金)〜10月30日(木)
『新世紀ヴァンゲリオン Air／まごころを、君に』
・2025年11月14日(金)〜11月20日(木)
『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序』※上映バージョン ：1.11
・2025年12月12日(金)〜12月18日(木)
『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破』※上映バージョン ：2.22
・2026年1月9日(金)〜1月15日(木)
『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Ｑ』※上映バージョン ：3.333
（同時上映：『EVANGELION：3.0(-46h)』、「EVANGELION:3.0(-120min.)」）
・2026年2月13日(金)〜2月19日(木)
『シン・エヴァンゲリオン劇場版』※上映バージョン ：3.0＋1.01
