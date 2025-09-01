9·î1Æü¤Ï¡ÖËÉºÒ¤ÎÆü¡×µðÂçÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¤Ë¼«Âð¤ÎÃæ¤Ç¤È¤Ã¤µ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ê¤éŽ¥Ž¥Ž¥¥È¥¤¥ì¤ÎÃæ¡©¸¼´Ø¡©
¡ÊÃÝÆâÂç¼ù¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¤¤ç¤¦(9·î1Æü)¤ÏËÉºÒ¤ÎÆü¡¢¿·¥³ー¥Êー¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ËÉºÒ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤ÄÁ°ÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÊÁ°ÅÄÍ£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¸þ¤³¤¦30Ç¯°ÊÆâ¤Ë80%ÄøÅÙ¤Î³ÎÎ¨¤Çµ¯¤³¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¹¿¿å¤ËÂæÉ÷¤Ë¤È¤¤¤Ä»ä¤¿¤Á¤¬ºÒ³²¤ËÁø¤¦¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¡¢¤â¤·¤â¤Î»þ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¼¤Ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤½¤ì¤ò¥¯¥¤¥º¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡¢³Ð¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ËÉºÒ¥¯¥¤¥º¤Ç¤¹¡×
¡ÖµðÂçÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¤Ë¡¢¼«Âð¤ÎÃæ¤Ç¤È¤Ã¤µ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¼¡¤Î¤É¤Á¤é¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£A.¥È¥¤¥ì¤ÎÃæ¡¢B.¸¼´Ø¡£¤µ¤¡¡¢³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤Á¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡ÖÀµ²ò¤ÏB¤Î¸¼´Ø¤Ç¤·¤¿¡×
¤Ê¤¼¸¼´Ø¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ä
¡Ö¸¼´Ø¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¹½Â¤Åª¤Ë´è¾æ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿³°¤Ë¤âÈòÆñ¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Èæ³ÓÅª°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ØÃÏ¿Ì¤Î»þ¤Ë¤Ï¥È¥¤¥ì¤ËÆ¨¤²¤í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¡×
¡Ö¥¿¥ó¥¯¤¬³ä¤ì¤Æ¿å¤¬Ê®¤½Ð¤·¤¿¤ê¡¢ÃÏ¿Ì¤ÎÍÉ¤ì¤Ç¥É¥¢¤¬¤æ¤¬¤ó¤ÇÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡Ö¤Ê¤ª¸¼´Ø¤Ë¤ÏÆü¤´¤í¤«¤é¡¢Êª¤òÂ¿¤¯ÃÖ¤«¤Ê¤¤¡¢¥¬¥é¥¹Èô»¶ËÉ»ß¥Õ¥£¥ë¥à¤òÅ½¤ë¡¢²È¶ñ¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¿´¤¬¤±¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
RSK¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ëËÉºÒ¤ÎÎØ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥¤¥º¤Î¤Û¤«¡¢Ì¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó°ìÅÙ¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£