¡¡SUPER EIGHT¤Î²£»³Íµ¤ÈÂ¼¾å¿®¸Þ¤¬¡¢7ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤¢¤Îº¢¤«¤é¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¡ÙÂè6ÃÆ¡Ê¸å3¡§00¡Á¸å3¡§30¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ²Å·¤ÎÃæ¡Ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡ÖÆ±Áë²ñ¡×¡ÖºÆ²ñ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£º£²ó¤Ï¡Öº£¤µ¤éÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¢¤Î»þ¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¡×¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤òÁ÷¤ë¡£
¡¡¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó´ë²è¤Ç105¥¥í¤ò´°Áö¤·¤¿²£»³¡£ºÇ¸å¤ÏSUPER EIGHT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç´¶Æ°Åª¤Ê¥´¡¼¥ë¤òÃ£À®¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤«¤é¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤³¤È¿ô½µ´Ö¡£²£»³¤¬¡Ö¤¢¤Îº¢¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¤¬¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ¼¾å¤À¤Ã¤¿¡£²£»³¤ÈÂ¼¾å¤Ï»öÌ³½ê¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÆ±¤¸Æü¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¤¸Æü¤Ë»öÌ³½ê¤ËÆþ¤ê·ÝÇ½³¦¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌ´¤ß¤Æ¡¢2004Ç¯¤ËÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£29Ç¯¤È¤¤¤¦Ç¯·î¤ò¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤¿2¿Í¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤è¤ê¤âÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£¤µ¤éÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤»¤Ê¤¤²£»³¤¬¡¢Â¼¾å¤ËÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ä¡¢¸ß¤¤¤Î¥½¥í¤Ç¤Î³èÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤Ê¤É¡¢2¿Í¤Î¤¢¤Îº¢¤Èº£¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¢¤Îº¢¤«¤é29Ç¯¡¢º£¤À¤«¤é¸À¤¨¤ë¤¢¤Î»þ¤ÎÁÛ¤¤¡¢¤³¤ì¤«¤é30Ç¯ÌÜ¡¢¤½¤Î¤µ¤é¤ËÀè¤Ë°ì½ï¤Ë¸«¤ëÌ´¤ò¡¢¸ì¤ë¡£
