¡Ö¤Ó¤ï¸Ð¤Ï¼«Ê¬¤ÎÁ´¤Æ¡×ÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ¿ÍÁª¼ê¤Ç¤Ï½é¤Î¡ÈÀ¤³¦²¦¼Ô¡É¡¡¥¦¥¤¥ó¥É¥µ¡¼¥Õ¥¡¡¼¡¦¾®¾¾Âç¸ç¤µ¤ó¤¬ÃÏ¸µ¤Ë³®Àû¡Ö¾¡¤Æ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê³Ú¤·¤ó¤ÇÂ³¤±¤¿¤¤¡×
¡¡¤Ó¤ï¸Ð¤¬°é¤Æ¤¿¥¦¥¤¥ó¥É¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¤¬ÃÏ¸µ¤Ë³®Àû¤Ç¤¹¡£
¡¡ÈÁ¤ËÉ÷¤ò¼õ¤±¤Æ¿åÌÌ¤òÁö¤êÈ´¤±¤ë¡Ö¥¦¥¤¥ó¥É¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¡×¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬£¸·î¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡££±½µ´Ö¤Ç£±£µ¥ì¡¼¥¹¤ò¹Ô¤¤¡¢Ãå½ç¤Ë±þ¤¸¤¿ÅÀ¿ô¤Î¹ç·×¤òÁè¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê²á¹ó¤Ê¥ì¡¼¥¹¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤¬¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô½Ð¿È¤Î£³£³ºÐ¡¦¾®¾¾Âç¸ç¤µ¤ó¡£ÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î²÷µó¤Ç¤¹¡£
¡¡¾®¾¾¤µ¤ó¤¬¥¦¥¤¥ó¥É¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹â¹»»þÂå¡¢½êÂ°¤¹¤ë¡Ö¥è¥Ã¥ÈÉô¡×¤Ç¤ÎÎý½¬Ãæ¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¡¢Âç³Ø¤Ç¥¦¥¤¥ó¥É¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ËÅ¾¿È¡£¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Îµ»½Ñ¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é½Ð¶ÐÁ°¤Ê¤É¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¤Ó¤ï¸Ð¤ÇÎý½¬¤ò½Å¤Í¡¢£±£°²óÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ë¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯À¤³¦°ì¤òÄÏ¤ß¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ê¾®¾¾Âç¸ç¤µ¤ó¡Ë¡Ö¹â¹»¡¦Âç³Ø¤È°ìÀ¸·üÌ¿¤Ó¤ï¸Ð¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÀ¤³¦¤Ç¤¤¤Þ³èÌö¤Ç±©¤Ð¤¿¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤Ó¤ï¸Ð¤ÎÂ¸ºß¤Ï°ì¸À¤Ç¤Ï¸ì¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÁ´¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡£¸·î£³£°Æü¡¢Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Ó¤ï¸Ð¤òË¬¤ì¤¿¾®¾¾¤µ¤ó¡£Æ±¤¸Âç²ñ¤Ë¤ÏÂç³Ø¤Î¸åÇÚ¤¿¤Á¤â½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾®¾¾¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆ´¤ì¤ÎÅª¡×¡£
¡¡¡Ê¾®¾¾¤µ¤ó¤ÎÂç³Ø¤Î¸åÇÚ¡Ë¡ÖÂÅ¶¨¤òÁ´¤¯¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ÅØÎÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Þ¤Í¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÉ¬»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ì¼¤¿¤Á¤â±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¡¢¤½¤Î¥¨¡¼¥ë¤òÇØ¤Ë¡¢³®Àû¥ì¡¼¥¹¤¬¤¤¤è¤¤¤è¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¡ÈÉ÷¤òÆÉ¤àÎÏ¡É¤òÉð´ï¤ËÂ¾¤ÎÁª¼ê¤ò°µÅÝ¤·¡¢Í½Áª¤Ï£³°Ì¤ÇÄÌ²á¡£
¡¡ÍâÆü¤Î·è¾¡¤Ç¤âÊ³Æ®¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áí¹ç·ë²Ì¤Ç¤ÏÀË¤·¤¯¤â½àÍ¥¾¡¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦Âç²ñ¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¾®¾¾¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ä
¡¡¡Ê¾®¾¾Âç¸ç¤µ¤ó¡Ë¡Ö¾¡¤Æ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¥ì¡¼¥¹¤ò³Ú¤·¤àµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢Áö¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×