¡Ö¡È¥Ñ¡¼¥ó¡É¤È¤¤¤¦²»¤¬ÃÇÂ³Åª¤Ë¡×½»Âð²ÐºÒ¤Ç£·£°Âå¡¦£¶£°Âå¤ÎÉ×ÉØ£²¿Í¤¬Æ¬Éô¤Ê¤É¤Ë¤ä¤±¤É¡¡µþÅÔ¡¦¾åµþ¶è

¡¡£±ÆüÄ«¡¢µþÅÔ»Ô¾åµþ¶è¤Î½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢£²¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸áÁ°£¸»þÈ¾¤´¤í¡¢µþÅÔ»Ô¾åµþ¶è¶¶ËÜÄ®¤Î½»Âð¤Ç¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¡Ö·úÊª¤Î²°º¬¤«¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Ð¤ÏÌó£´»þ´Ö¸å¤Ë¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ð¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌÚÂ¤£²³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð£¶£°Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬Ç³¤¨¤¿¤Û¤«¡¢ÉÕ¶á¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ë¤âÇ³¤¨°Ü¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ê²Ð»ö¤òÌÜ·â¤·¤¿¿Í¡Ë¡Ö±ê¤¬Éñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¡£¡È¥Ñ¡¼¥ó¡É¤È¤¤¤¦²»¤¬ÃÇÂ³Åª¤Ë¡ÊÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡×
¡¡²Ð¸µ¤Î²È¤Ë½»¤à£·£°Âå¤ÎÉ×¤È£¶£°Âå¤ÎºÊ¤¬Æ¬Éô¤Ê¤É¤Ë¤ä¤±¤É¤òÉé¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÉÕ¶á¤Î½»Ì±£²¿Í¤â±ì¤òµÛ¤¦¤Ê¤É¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â·Ú¾É¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï£²Æü°Ê¹ß¡¢¸½¾ì¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤Ã¤Æ²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£