²¬»³±ØÁ°¾¦Å¹³¹¤ÎÆþ¸ý¤ËÂç·¿¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸ÅÐ¾ì¡¡´ë¶È¤Î¹¹ðÆ°²è¤Ê¤É¤ò±Ç¤¹¡¡
²¬»³±ØÁ°¾¦Å¹³¹¤ÎÆþ¸ý¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¹¹ðÆ°²è¤Ê¤É¤ò±Ç¤¹Âç·¿¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û²¬»³±ØÁ°¾¦Å¹³¹¤ÎÆþ¸ý¤ËÂç·¿¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸ÅÐ¾ì¡¡´ë¶È¤Î¹¹ðÆ°²è¤Ê¤É¤ò±Ç¤¹¡¡
¡Ö3¡¦2¡¦1¥¹¥¿ー¥È¡×
´Ø·¸¼Ô¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢´°À®µÇ°¼°Åµ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Ï¾¦Å¹³¹¤Î¿¶¶½ÁÈ¹ç¤¬ÀßÃÖ¤·¡¢ÃÏ¸µ´ë¶È¤é¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ±¿±Ä¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£·î¤ËÌó400Ëü¿Í¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ëJR²¬»³±Ø¤Î¸¼´Ø¸ý¤È¤¤¤¦¹¥Î©ÃÏ¤Ç¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£15ÉÃ¤Î¥³¥Þー¥·¥ã¥ë¤ò1Æü240²óÊü±Ç¡£ÎÁ¶â¤Ï·î8Ëü±ß¤«¤é12Ëü±ß¤Ç·ÀÌó´ü´Ö¤´¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê½ÅÆ£ÁÈ¡Ê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¡Ë½ÅÆ£Éð»Î¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö±ØÁ°¤Î¾¦Å¹³¹¤¬¤É¤ó¤É¤óÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²¬»³»Ô¤¬È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤½¤ì¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×
¿¶¶½ÁÈ¹ç¤Ç¤Ïº£¸å¤â¹¹ð¼ç¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£