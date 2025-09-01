¸½Âå¤Î°Ç¤òßÕ¤ê½Ð¤¹¡¡¥Ñ¥È¥ê¥·¥¢¡¦¥Þ¥º¥£¡Ø¥µ¥¿ー¥ó¡¦¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¡ÙÍ½¹ðÊÔ¡õ¥Ý¥¹¥¿ー¸ø³«
¡¡10·î4Æü¤è¤ê¥æー¥í¥¹¥Úー¥¹¤Û¤«¤Ë¤Æ·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Ø¥µ¥¿ー¥ó¡¦¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¡Ù¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤È¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2022Ç¯¤Î¥í¥«¥ë¥Î¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¶â»â»Ò¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥È¥ê¥·¥¢¡¦¥Þ¥º¥£´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÄ¹ÊÔÂè5ºîÉÊÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢Éã¿Æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿´¤Ë¿¼¤¤½ý¤òÉé¤ï¤µ¤ì¤¿°ÛÊì·»Äï¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢²ÈÂ²¤ÎÊø²õ¤ä¥Í¥°¥ì¥¯¥È¤¬¤â¤¿¤é¤¹Éé¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤ò¶÷ÏÃÅª¤Ê¸ì¤ê¸ý¤ÇÉÁ¤¤¤¿¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Î¥ïー¥ë¡£»£±Æ´ÆÆÄ¤Ï¡ØÍî²¼¤Î²òË¶³Ø¡Ù¤Ê¤É¤Î¥·¥â¥ó¡¦¥Üー¥Õ¥£¥¹¤¬Ì³¤á¤¿¡£¥Þ¥º¥£´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤¬ÆüËÜ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏËÜºî¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¿²¤ë¾ì½ê¤òµá¤á¤Æ³¹¤ò×Ñ×Ë¤¹¤ë¥¢¥ë¥Þ¥ó¤Î¤â¤È¤Ø¡¢ÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ÛÊì·»¥®¥èー¥à¤¬Éã¤Î»à¤ò¹ð¤²¤Ë¸½¤ì¤ë¡£Èà¤é¤ÎÉã¤Ï¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¾ì¡Ö¥µ¥¿ー¥ó¡¦¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¡×¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¼íÎÄ¤ò¼ñÌ£¤È¤¹¤ë¥Ï¥ó¥¿ー¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£·Ù»¡´±¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¥®¥èー¥à¤Ï¡¢°ä»º¤È¤·¤Æ·Ñ¤¤¤À¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¾ì¤ò¿¦¤â²È¤â»ý¤¿¤Ê¤¤¥¢¥ë¥Þ¥ó¤Ë°Ñ¤Í¤ë¡£¤À¤¬º§³°»Ò¤Î¼«Ê¬¤ò¼Î¤Æ¤¿Éã¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤òÊú¤¨¤¿¥¢¥ë¥Þ¥ó¤Ï¡¢Ëµ¼ãÌµ¿Í¤Ê·Ð±Ä¤ÇÙæ¤á»ö¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢·»Äï¤Î¼þ°Ï¤Ç¼ã¤¤½÷À¤òÁÀ¤Ã¤¿Ï¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤¬È¯À¸¡£¥®¥èー¥à¤Ï»ö·ï¤òÄÉ¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢ÄìÃÎ¤ì¤ÌË½ÎÏ¤ÎÍæÀû¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿Í½¹ðÊÔ¤Ï¡¢°Ç¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¥¹¥«ー¥Õ¤¬¤Ò¤é¤á¤¯ÉÔ²º¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤éËë¤ò³«¤±¤ë¡£¡ÖÌîÀ¸¤Î»ó¥ª¥ª¥«¥ß¤¬¤¤¤¿¡×¡Ö¼«Á³³¦¤Î´ñÌ¯¤Ê¤¤¤¿¤º¤é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤ËÂ³¤¡¢¸¤¤òÏ¢¤ì¤ÆÊâ¤¯¥¢¥ë¥Þ¥ó¤Î»Ñ¤È¡Ö¥È¥é¤ä¥Ò¥ç¥¦¤È¸òÈø¤ò½Å¤Í¤¿¡×¡ÖÆÍÁ³¶§Ë½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Å¤Í¤é¤ì¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ±ÇÁü¤Ï¡¢ÅÜ¤ê¤Ë¿Ì¤¨ÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥¢¥ë¥Þ¥ó¤ÎÉ½¾ð¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¡£·Ù»¡´±¤Î·»¥®¥èー¥à¤Ï¡¢Ë´¤Éã¤Î°ä»º¤Ç¤¢¤ëÀÖ¤¤¥Í¥ª¥ó¤¬Åô¤ëÃÏ²¼¤Î¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¾ì¤ò¿¦¤â²È¤â»ý¤¿¤Ê¤¤Äï¥¢¥ë¥Þ¥ó¤ËÂ÷¤¹¤È¹ð¤²¤ë¤¬¡¢¥¢¥ë¥Þ¥ó¤Ï¡¢¡Ö¾ò·ï¤¬¤¢¤ë¡¢¼ó¤òÆÍ¤Ã¹þ¤à¤Ê¡×¤ÈÊÖÅú¤¹¤ë¡£¶ÛÄ¥¤¬·»Äï¤ò³Ö¤Æ¡¢³¹¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤ëÏ¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤Ø¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¡È½÷À¸ÂÄê¥Ê¥¤¥È¡É¤òºî¤ê²¶¤¿¤Á¤òÇÓ½ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ°¤Ã¤Æ¤¤¤¿Éã¤Î¼íÎÄÃç´Ö¤¿¤Á¤â¡¢¤ä¤¬¤Æ¥¢¥ë¥Þ¥ó¤Ë°ú¤Æþ¤ì¤é¤ì¡¢¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¾ì¤Ë½¸¤¦¡£¼ò¤ò¼ê¤Ë¼íÎÄ¤Î²Î¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ëÈà¤é¤Î»Ñ¤¬ÉÔµ¤Ì£¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤Î¸÷·Ê¤òÁ°¤Ë¡¢¾×Æ°¤òÞø¤é¤»¤¿¥¢¥ë¥Þ¥ó¤Ï¡¢Æâ¤Ê¤ë°Ç¤ò¤µ¤é¤ËÇ»¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÆ±ÍÍ¡¢ÀÖ¤È¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¶¯Îõ¤Ê¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µÕ¤µ¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Þ¥ó¤Î¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¤®¤é¤Ä¤¤¤¿´ãº¹¤·¤Ç´Ñ¤ë¼Ô¤ò¼ÍÈ´¤¡¢ÉÔ²º¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤òÉº¤ï¤»¤ë¡£¥Þ¥º¥£´ÆÆÄ¤ÏËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Èá·à¤òÉÁ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë