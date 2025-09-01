衝撃ゴラッソ連発の川崎・伊藤達哉。活躍の背景に感じた「ケンゴさんにも言ってもらった」周りとは異なるオーラ
［J１第28節］川崎 ５−３ 町田／８月31日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
インパクト抜群の活躍だ。
伊藤達哉の勢いが止まらないのである。前節の名古屋戦では敵陣ペナルティエリアで寄せてくる相手を舞うようにかわして決勝弾（〇４−３）を挙げると、町田戦ではカウンターからコースを狙った見事なミドルで先制点をマーク。スタンドを再びどよめかせてみせた。
この日、先発陣の最後尾で入場した伊藤は、どこか纏っている空気が違ったように映った。ピッチに悠然と足を踏み入れる姿は、どこかゾーンに入っていた印象で“何かやってくれそう”な雰囲気を醸し出していたのだ。記者席からも目に見えないオーラを纏っているような感覚を抱いた。
試合後、伊藤とそんな話をしていると、本人も笑顔で語ってくれた。
「それ、ケンゴさんにもさっき（試合後）言ってもらったんですよ。『今、達哉、オーラ纏っているぞ。最近違うぞ』って。自分では分からないのですが、何かあるのかもしれないですね。ただ今日だけっていうよりは最近の積み重ねってことだと思うんです。でも自分では分からないので『マジすか』みたいな受け答えでした（笑）」
本人は自然体でゲームに臨んでいる。それでもピッチで見せるパフォーマンスは出色だ。町田戦では足を痛めたような素振りがあったのはやや心配だが、ドイツやベルギーでキャリアを積み、今季、Jリーグ初挑戦の男が、さらなる驚きを提供してくれることを楽しみにしたい。
取材・文●本田健介（サッカーダイジェスト編集部）
