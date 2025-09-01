USJ『ハリー・ポッター』ホグワーツ城内探検、新学期にあわせ復活 車掌の特別あいさつ＆4寮の特製チュリトスも
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）人気エリア「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」のアトラクション『ホグワーツ・キャッスルウォーク』が、9月1日から復活した。
【写真】会いたい…ホグワーツ特急と車掌
『ハリー・ポッター』の世界でホグワーツ魔法魔術学校の“新学期”が始まる9月1日は、「バック・トゥ・ホグワーツ」と呼ばれる特別な記念日。朝早くからファンが続々と来場すると、圧倒的なクオリティで再現されたホグワーツ城内を歩き、魔法学校の生徒になりきって楽しんだ。
また、ホグワーツ特急の前では、にこやかな車掌（コンダクター）が魔法学校の生徒たちを出迎え。ホグワーツ特急は「バック・トゥ・ホグワーツ」の象徴的な存在でもあり、ファンは車掌の特別なあいさつに応え、交流していた。。この特別なあいさつは、9月30日まで体験できる。
このほか、4寮のシンボルをデザインした「バック・トゥ・ホグワーツ」オリジナルステッカーを、9月8日まで配布。4寮をイメージした特製チュリトスは、9月3日まで期間限定で毎日4種類登場し、さらに「タイムターナー」のスーベニアバケツも新登場する。
また、ヴォルデモートに忠誠を誓う闇の魔法使いデス・イーターが登場する『デス・イーター 〜ホグズミードの危機〜』が、9月5日からスタートする。11月3日まで。
HARRY POTTER and all related characters and elements（C）& TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights（C）J.K. Rowling.
Universal elements and all related indicia TM &（C）2025 Universal Studios. All rights reserved.
【写真】会いたい…ホグワーツ特急と車掌
『ハリー・ポッター』の世界でホグワーツ魔法魔術学校の“新学期”が始まる9月1日は、「バック・トゥ・ホグワーツ」と呼ばれる特別な記念日。朝早くからファンが続々と来場すると、圧倒的なクオリティで再現されたホグワーツ城内を歩き、魔法学校の生徒になりきって楽しんだ。
このほか、4寮のシンボルをデザインした「バック・トゥ・ホグワーツ」オリジナルステッカーを、9月8日まで配布。4寮をイメージした特製チュリトスは、9月3日まで期間限定で毎日4種類登場し、さらに「タイムターナー」のスーベニアバケツも新登場する。
また、ヴォルデモートに忠誠を誓う闇の魔法使いデス・イーターが登場する『デス・イーター 〜ホグズミードの危機〜』が、9月5日からスタートする。11月3日まで。
HARRY POTTER and all related characters and elements（C）& TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights（C）J.K. Rowling.
Universal elements and all related indicia TM &（C）2025 Universal Studios. All rights reserved.