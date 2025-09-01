¤É¤¦¤Ê¤ë¡ÖÁ¥¤ÎÂÎ°é´Û¡×¹áÀî¸©ÃÎ»ö¡ÖÍ½ÄêÄÌ¤ê²òÂÎ¹©»ö¤ÎÆþ»¥¤ò¿Ê¤á¤ë¡×Í½Äê²Á³Ê¤Ï9²¯2000Ëü±ßÍ¾¤ê¡Ú¹áÀî¡Û
²òÂÎ¤«ºÆÀ¸¤«¡£¡ÖÁ¥¤ÎÂÎ°é´Û¡×¤ò¤á¤°¤ëÆ°¤¤Ç¤¹¡£
·úÃÛ²È¤é¤Ç¤Ä¤¯¤ëÌ±´Ö¤ÎÃÄÂÎ¤¬·úÊª¤ÎÊÝÂ¸¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹áÀî¸©¤ÎÃÓÅÄÃÎ»ö¤Ï¡¢¤¤ç¤¦(9·î1Æü)¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢Í½ÄêÄÌ¤ê¤¢¤¹¤«¤é²òÂÎ¹©»ö¤ÎÆþ»¥¤ò¹Ô¤¦¡¢¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÃÓÅÄË¿Í¹áÀî¸©ÃÎ»ö¡Ë
¡Öº£¤ÎÊý¿Ë¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
À¤³¦Åª·úÃÛ²ÈÃ°²¼·ò»°¤¬Àß·×¤·¡¢¡ÖÁ¥¤ÎÂÎ°é´Û¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµì¹áÀî¸©Î©ÂÎ°é´Û¤Ç¤¹¡£¹áÀî¸©¤ÏÏ·µà²½¤äÂÑ¿ÌÀ¤òÍýÍ³¤Ë²òÂÎ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢·úÊª¤òÇã¤¤¼è¤ê¡¢ºÆÀ¸¤µ¤»¤¿¤¤¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÌ±´Ö¤ÎÃÄÂÎ¤Ï¡¢ÂÑ¿ÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÈ¼«¤Ë¸¡Æ¤¤·¡Ö¤¤¤Þ¤¹¤°¤Î²òÂÎ¤ÏÉÔÍ×¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè½µ¡¢ÁÐÊý¤Ë¤è¤ë¶¨µÄ¤Î¾ì¤¬½é¤á¤Æ»ý¤¿¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÓÅÄÃÎ»ö¤Ï¡Öµ»½ÑÅª¤Ê´ÑÅÀ¤Ç¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤Ï°ÕµÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ÂÁ´À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½¾Íè¤Î¼çÄ¥¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¡ÖÍ½ÄêÄÌ¤ê²òÂÎ¹©»ö¤ÎÆþ»¥¤ò¿Ê¤á¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æþ»¥¤Ï¤¢¤¹¡Ê2Æü¡Ë¤«¤é4Æü¤Þ¤Ç¤ÇÍ½Äê²Á³Ê¤Ï9²¯2000Ëü±ßÍ¾¤ê¤Ç¤¹¡£