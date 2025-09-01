41歳・若槻千夏、グラビア時代の“日焼けケア不足”を後悔「30代、40代になると急に…」
タレントの若槻千夏（41）が9月1日、神奈川・資生堂グローバルイノベーションセンターで行われた『エリクシール』の新商品発売記念トークセッションに、美容家の石井美保氏（49）とともに出席した。
【全身カット】清潔感すご！ホワイトのトップスで笑顔をみせる若槻千夏＆石井美保
今回、資生堂のエイジングケアブランド「エリクシール」の“ナビゲーター”に就任した若槻は、お肌事情について話題が及ぶと「私は今年41歳なんですけど、肌のハリがどんどん失われていると感じています…」と吐露。
続けて「デビューはグラビアだったので日焼けをすごくしていた。当時は若さもあって、そこまで（日焼け止め等を）塗っていなかった」と回想し「ただ30代、40代になると急に『あれ？こんなに肌がカサカサだっけ？』って現実にぶち当たってしまった…」と後悔の思いを口にしていた。
その後は、トークセッションで共演した資生堂研究員・原英二郎氏がコラーゲン研究の重要性などを解説。真剣に耳を傾けた若槻は「コラーゲンは子育てと一緒だなと思いました。すくすくと育ててあげたい！」と目を輝かせていた。
同ブランドは、新たな化粧水『エリクシール リフトモイスト ローション』、乳液『エリクシール リフトモイスト エマルジョン』を展開中。21日には、新たな部分用クリーム『エリクシール レチノパワー リンクルクリーム』も発売する。
