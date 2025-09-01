¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡Ù¥·ー¥º¥ó2ÊüÁ÷·èÄê¡¡MEGUMI¡¦¹äÎÏºÌ²ê¡¦¥Ò¥³¥í¥Òー¤¬º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡É¤òËÜ²»¤Ç¸ì¤ë
¡¡ABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢9·î5Æü¤è¤ë10»þ¤è¤ê¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á season2¡Ù¤òÁ´14²ó¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ¥·¥êー¥º¤Ï¡¢±ÇÁü¤òÄÌ¤¸¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤Ë¿¨¤ì¡¢¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢½÷À¤Î¹¬¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£2024Ç¯12·î¤«¤é2025Ç¯3·î¤Þ¤Ç¡¢¥·ー¥º¥ó1¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡Ù¤òÊüÁ÷¤·¡¢ÆüËÜ¤ä³¤³°¤ÇÎÏ¶¯¤¯À¸¤¤ë½÷À¤¿¤Á¤ÎÌ©Ãå¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½÷À¤Î¹¬¤»¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ABEMA¤Ç¤Ï¡¢ËÜÊÔ¤ÎÊüÁ÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤äSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¤âÈÖÁÈ´ØÏ¢±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£ÈÖÁÈ´ØÏ¢Æ°²è¤ÎÁíºÆÀ¸¿ô¤Ï1.2²¯²ó¡Ê¢¨¡Ë¤òÆÍÇË¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÂçÊª¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¡¦¥Ë¥³¥é¥¹¥±¥¤¥¸¤ÎÆüËÜ¿ÍºÊ¡¢¼ÇÅÄÍþ»Ò¤ÎÇÈÍðËü¾æ¿ÍÀ¸¤ËÀ¤³¦½éÌ©Ãå¤·¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤Î°Õ³°¤ÊÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢YouTube¤ÎÆ°²èºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï173Ëü²ó¤òµÏ¿¡£Èà½÷¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ä¡¢¼«¿È¤Î·ëº§´Ñ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤¬Æý¤¬¤óÆ®ÉÂÃæ¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤¹¤ëMEGUMI¤ÎÈ¿±þ¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤Ï¡¢150Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÀ¸¤Êý¤ä¡¢ÁÔÀä¤ÊÆ®ÉÂÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Î½Å¤ß¤¬Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÂÇ¤Á¡¢ËÜÈÖÁÈ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿¼¤¤¶¦´¶¤È´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¿ô¡¹¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤«¤Ä¾×·âÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤È¤È¤â¤Ë¥·ー¥º¥ó1¤ÎËë¤òÊÄ¤¸¤¿ËÜ¥·¥êー¥º¤À¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥·ー¥º¥ó2¤ÎÀ©ºî¤â·èÄê¡£¥·ー¥º¥ó1¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¤ÎºÊ¤äÆ®ÉÂÃæ¤Î½÷À¤¿¤Á¡¢À®¸ù¤òÄÏ¤ó¤À¼Â¶È²È¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤ËÌ©Ãå¤·¡¢¤½¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¸ÀÍÕ¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤À¤¬¡¢¥·ー¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê½÷À¤¿¤Á¤Î¹¬¤»¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤Ë¤Ï¡¢MEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Òー¤é¤¬ºÆ¤Ó½¸·ë¡£»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¡£
¢¨1¡§2024Ç¯12·î13Æü¤Î¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡Ù½é²óÊüÁ÷¤«¤é¡¢2025Ç¯3·î7Æü¤ÎºÇ½ªÏÃ¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ABEMA¤ª¤è¤ÓABEMA¸ø¼°SNS¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡Ù´ØÏ¢Æ°²è¤ÎÎß·×ºÆÀ¸¿ô¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë