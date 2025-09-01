特殊陶がデンソーからスパークプラグ事業を取得、１８０６億円で◇ 特殊陶がデンソーからスパークプラグ事業を取得、１８０６億円で◇

日本特殊陶業<5334.T>は１日の取引終了後、デンソー<6902.T>のスパークプラグ事業と排気センサー事業を１８０６億円で取得すると発表した。資金は自己資金及び有利子負債調達で充当する予定。対象事業の２５年３月期売上高は１９１８億１９００万円。連結業績に与える影響は公表すべき事項が生じた場合に速やかに知らせるという。



両社は２０２３年７月１０日に、事業譲渡の検討の開始で基本合意していた。特殊陶は内燃機関製品の自動車業界全体での最適な生産体制の構築につなげるとともに、自社の事業基盤の強化につなげる。デンソーは電動化領域をはじめクリーンエネルギー領域に経営資源を振り向け、持続的な成長を図る。各国・地域の競争法当局の承認の取得が完了次第、譲渡を実行する。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS