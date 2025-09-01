FRUITS ZIPPERが8月2日にリリースした最新曲「ピポパポ」の、MVが公開された。

本楽曲は、コミカルに変化していく曲調や、ファンと一緒にコール＆レスポンスするパートが多彩に盛り込まれ、FRUITS ZIPPERの今年のフェス定番曲となっている。MVは初のアニメーション作品となっており、FRUITS ZIPPERのLINEスタンプ等のイラストを手がけるイラストレーター ナガミネショウコがデザインしたメンバーが、さまざまな場所で歌い踊る映像だ。

また、本楽曲はYouTubeにてダンスプラクティス動画も公開。また、本日9月1日には8月2日、3日にさいたまスーパーアリーナで開催されたワンマンライブ『さいたまスーパーアリーナ25周年 FRUITS ZIPPER 3rd ANNIVERSARY 超超超めでたいライブ -さん-』でのライブ映像が公開される。

なお、FRUITS ZIPPERは10月15日に4thシングルCDを発売予定。全国でリリースイベントを開催中。詳細は公式サイトにて確認できる。

（文＝リアルサウンド編集部）