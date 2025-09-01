『のびないうどん缶』防災食のフードロス減少めざし開発！原料はコンニャクイモ「味しっかりでおいしい」　９月１日は防災の日

９月１日は「防災の日」。もしもの時の食糧「防災食」も変わろうとしています。



８月３１日、大阪・関西万博のイベントで発表されたのが「のびないうどん缶」。中には、出汁の旨味いっぱいのスープと、１人前のうどんが。水やお湯を使わず、蓋をあけてそのまま食べることができます。



原料はコンニャクイモ。小麦を使っていないため、多くの人が安心して食べることができ、しかも麺はうどんらしい歯ごたえがあるといいます。肝心の味は…





（試食した人）「コンニャクなのでもっと淡白かと思ったけど、味もしっかりついていて、おいしかったです」「家にある備蓄用のパンはおいしくなさそうなんですけど、これなら家に置いて食べたいなと」開発したのは、コンニャクを使って様々な食材をつくりだすベンチャー企業の寄玉さん。背景には「防災食」のフードロスがあるといいます。（“のびない うどん缶”開発 寄玉昌宏ＣＥＯ）「世間では『防災食は美味しくない』『食べたくない』と思って捨てていることも多いと思う。緊急時でなくても、日常から美味しく食べられるような商品を作ることで、フードロスもなくなっていくんじゃないか」来年の一般販売を目指すということで、各所で災害に備える取り組みが進みます。▼政府の防災訓練に和歌山・串本町がリモートで参加また、１日は、各地で防災訓練が行われました。１日朝、南海トラフ地震を想定して政府が行った防災訓練。大臣らは徒歩で総理官邸に集まりました。（石破茂総理）「被災者のためになすべきことを主体的に検討し、できることは全て行う」訓練は、真冬の夕方に和歌山県南方沖でマグニチュード９．１の地震が発生し和歌山県や兵庫県で震度７を観測、大津波警報も発表されているという想定で行われました。訓練には和歌山県串本町もリモートで参加。避難所の様子を中継でつないで、被災の状況を報告し、段ボールベッドや食糧など支援物資の要望などを直接総理官邸に伝えました。（和歌山・串本町 田嶋勝正町長）「災害が起こったときに早く（被害などを）察知して国や県に情報をあげていく。それが地域の復旧や復興につながると思います」一方、あべのハルカス近鉄本店では、地震によって百貨店の３階と５階で火災が発生した想定の避難訓練が行われました。例年、従業員だけで実施してきましたが、より実践的な訓練にしようと、今年は初めて地元住民や小学生ら約１００人が客として参加しました。（参加した児童）「僕たちを支えてくれている感じだったので、災害が起きたときも安心だと思った」