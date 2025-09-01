¹áÀîÍÑ¿å¤Î¡ÖÂè°ì¼¡¼è¿åÀ©¸Â¡×¤¬2Æü¤«¤é³«»Ï¡¡»Í¹ñÃÏÊýÀ°È÷¶É¤¬Àá¿å¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ú¹áÀî¡Û
»Í¹ñ¤Î¿å¤¬¤á¹âÃÎ¸©¤ÎÁáÌÀ±º¥À¥à¤ÎÃù¿åÎ¨¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹áÀîÍÑ¿å¤Î¡ÖÂè°ì¼¡¼è¿åÀ©¸Â¡×¤¬2Æü¤«¤é³«»Ï¡¡»Í¹ñÃÏÊýÀ°È÷¶É¤¬Àá¿å¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ú¹áÀî¡Û
¹áÀîÍÑ¿å¤Ø¤Î¶¡µëÎÌ¤ò20%¥«¥Ã¥È¤¹¤ëÂè°ì¼¡¼è¿åÀ©¸Â¤¬¤¢¤¹¸áÁ°9»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÃÎ¸©¤ÎÁáÌÀ±º¥À¥à¤ÎÃù¿åÎ¨¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê1Æü¡Ë¸áÁ°0»þ¸½ºß68.9%¤Ç¡¢Ê¿Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ13¥Ý¥¤¥ó¥È¤Û¤ÉÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ±«¤¬¹ß¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¢¤¹¤Ë¤âÃù¿åÎ¨¤¬60%ÄøÅÙ¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ë¤³¤È¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢µÈÌîÀî¿å·Ï¿åÍøÍÑÏ¢Íí¶¨µÄ²ñ¤Ï¤¢¤¹¤Î¸áÁ°9»þ¤«¤é¹áÀîÍÑ¿å¤Ø¤Î¶¡µëÎÌ¤ò20%¸º¤é¤¹Âè°ì¼¡¼è¿åÀ©¸Â¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾¤Á¤ËÀ¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢»Í¹ñÃÏÊýÀ°È÷¶É¤Ï¡¢¡ÖÀá¿å¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£