¡¡£ò£á£ë£õ£í£ï<4060.T>¤¬£±Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢ÊÆ¥¢¥Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¡ãAVPT¡ä»Ò²ñ¼Ò¤Î£Á£ö£å£Ð£ï£é£î£ô¡¡£Ê£á£ð£á£î¤È¶ÈÌ³Äó·È¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊÆ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡ãMSFT¡ä¤È¶¯¸Ç¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò»ý¤Ä¥¢¥Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤È¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢£Í£é£ã£ò£ï£ó£ï£æ£ô¡¡£³£¶£µ¤Ë¡¢¥°¥ëー¥×¥¦¥§¥¢£Ó£á£á£Ó¤Î¡Ö£ò£á£ë£õ£í£ï¡×¥·¥êー¥º¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡£Á£ö£å£Ð£ï£é£î£ô¡¡£Ê£á£ð£á£î¤Ë¤è¤ë¡Ö£ò£á£ë£õ£í£ï¡¡£æ£ï£ò¡¡£Í£é£ã£ò£ï£ó£ï£æ£ô¡¡£³£¶£µ¡×¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹Çä¾å¹â¤Î°ìÄê³ä¹ç¤ò¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¼ý±×¤È¤·¤Æ·×¾å¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
