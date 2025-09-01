さすが【UNIQLO：C】センス抜群！ 大人のサマ見え♡「シャツアイテム」

きちんと感が欲しいけど、かしこまりすぎずセンス良くモードに楽しみたい。そんな大人女性におすすめしたいのが【UNIQLO : C（ユニクロ：シー）】の「シャツアイテム」。シンプルながらもシルエットやディテールにこだわりを感じられ、着るだけでセンスよく見えそうです。コーデを格上げできそうなシャツは、ワードローブに欠かせない存在になるかも。

ボリューム袖が女性らしいシャツ

【ユニクロ】「コットンコクーンシャツ」\3,990（税込）

ボリュームのある袖やゆとりのある身幅が、ボディラインをカバーしながら柔らかな雰囲気を演出。クリーンなだけでなくモード感もあり、着るだけでコーデをセンス良く格上げできそう。ジーンズに合わせてカジュアルに着ても、スカートやスラックスに合わせてきれいめに仕上げても素敵です。

個性際立つディテールに注目

【ユニクロ】「コットンスタンドカラーシャツジャケット」\3,990（税込）

スタンドカラーがシャープな印象を与えるシャツジャケット。きちんと感とリラックス感を絶妙に両立した一枚は、大人コーデのアクセントにぴったりです。両胸の大きめフラップポケットもさりげなくセンス良く見せてくれるポイントになりそう。パンツ合わせでハンサムに決めるのはもちろん、スカートに合わせて女性らしさプラスするのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M