「日経225ミニ」手口情報（1日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限25万1656枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月1日の日経225ミニ期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の25万1656枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 251656( 251656)
ソシエテジェネラル証券 172724( 172724)
SBI証券 103867( 47123)
松井証券 35930( 35930)
サスケハナ・ホンコン 35442( 35442)
バークレイズ証券 26733( 26733)
楽天証券 50231( 22977)
JPモルガン証券 11960( 11960)
日産証券 11294( 11294)
野村証券 10103( 9695)
モルガンMUFG証券 8567( 8567)
ビーオブエー証券 8194( 8194)
BNPパリバ証券 6725( 6725)
マネックス証券 6653( 6653)
三菱UFJeスマート 11671( 6527)
ゴールドマン証券 6493( 6469)
UBS証券 5096( 5096)
みずほ証券 3355( 3353)
広田証券 3241( 3241)
フィリップ証券 1984( 1984)
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 5463( 5463)
ABNクリアリン証券 4771( 4771)
SBI証券 1124( 708)
バークレイズ証券 224( 224)
楽天証券 360( 126)
マネックス証券 120( 120)
JPモルガン証券 108( 108)
フィリップ証券 88( 88)
三菱UFJeスマート 100( 78)
松井証券 44( 44)
日産証券 24( 24)
ドイツ証券 13( 13)
インタラクティブ証券 5( 5)
岩井コスモ証券 2( 2)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 97( 97)
ABNクリアリン証券 77( 77)
フィリップ証券 25( 25)
SBI証券 53( 21)
三菱UFJeスマート 41( 19)
松井証券 15( 15)
楽天証券 59( 13)
マネックス証券 12( 12)
JPモルガン証券 5( 5)
日産証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
