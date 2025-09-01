「TOPIX先物」手口情報（1日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限1万7898枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月1日のTOPIX先物期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万7898枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 17898( 17898)
ソシエテジェネラル証券 13591( 13591)
バークレイズ証券 4790( 4790)
JPモルガン証券 4496( 4496)
ビーオブエー証券 3254( 3254)
ゴールドマン証券 1502( 1450)
モルガンMUFG証券 537( 537)
UBS証券 508( 508)
BNPパリバ証券 258( 258)
ドイツ証券 254( 254)
シティグループ証券 249( 249)
日産証券 177( 177)
HSBC証券 113( 113)
野村証券 109( 109)
サスケハナ・ホンコン 88( 88)
SBI証券 169( 81)
インタラクティブ証券 71( 71)
松井証券 45( 45)
広田証券 42( 42)
三菱UFJeスマート 27( 27)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
SBI証券 24( 24)
日産証券 24( 24)
ABNクリアリン証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース