「TOPIX先物」手口情報（1日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限2万6117枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月1日のTOPIX先物期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万6117枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 26117( 25641)
ソシエテジェネラル証券 24543( 23543)
バークレイズ証券 7290( 7290)
JPモルガン証券 4717( 4117)
ゴールドマン証券 18194( 3725)
モルガンMUFG証券 2951( 2951)
ビーオブエー証券 3051( 2831)
サスケハナ・ホンコン 2468( 2468)
ドイツ証券 1533( 1533)
野村証券 1567( 1229)
シティグループ証券 974( 702)
みずほ証券 2609( 566)
日産証券 537( 537)
BNPパリバ証券 593( 529)
大和証券 526( 482)
SBI証券 584( 358)
広田証券 355( 355)
UBS証券 257( 245)
三菱UFJeスマート 182( 176)
豊証券 122( 122)
三菱UFJ証券 500( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 105( 105)
SMBC日興証券 77( 77)
ABNクリアリン証券 60( 60)
松井証券 50( 50)
日産証券 32( 32)
みずほ証券 16( 16)
ビーオブエー証券 15( 15)
SBI証券 7( 7)
東海東京証券 7( 7)
モルガンMUFG証券 5( 5)
ドイツ証券 4( 4)
フィリップ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
