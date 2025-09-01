「日経225先物」手口情報（1日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限1万907枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月1日の日経225先物期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万907枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 10907( 10657)
ソシエテジェネラル証券 5835( 5835)
SBI証券 2975( 2381)
バークレイズ証券 1181( 1181)
サスケハナ・ホンコン 997( 997)
松井証券 864( 864)
シティグループ証券 840( 840)
JPモルガン証券 758( 739)
UBS証券 576( 576)
日産証券 505( 505)
楽天証券 828( 498)
ビーオブエー証券 382( 382)
ゴールドマン証券 336( 332)
野村証券 376( 311)
モルガンMUFG証券 276( 218)
三菱UFJeスマート 215( 181)
BNPパリバ証券 157( 157)
大和証券 140( 140)
マネックス証券 129( 129)
インタラクティブ証券 121( 121)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 476( 226)
ソシエテジェネラル証券 116( 116)
三菱UFJeスマート 120( 114)
SBI証券 77( 69)
バークレイズ証券 47( 47)
日産証券 45( 45)
楽天証券 48( 34)
松井証券 30( 30)
JPモルガン証券 81( 24)
モルガンMUFG証券 16( 16)
野村証券 11( 11)
BNPパリバ証券 5( 5)
フィリップ証券 4( 4)
マネックス証券 2( 2)
光世証券 1( 1)
みずほ証券 114( 0)
大和証券 57( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース