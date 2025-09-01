ジュリア・ロバーツが水上タクシーで夫の膝枕 ロマンティックなラブラブショットを投稿
『プリティ・ウーマン』などで知られるジュリア・ロバーツがインスタグラムを更新し、水上タクシーの座席で夫に膝枕されて丸くなる、ほっこり写真をシェアした。
【写真】夫に膝枕してもらうラブラブショット
ジュリアは現地時間8月29日の投稿で、シンプルに「ベニス」とキャプションを付け、ドレスを着たま裸足になり、夫ダニー・モダーの膝に顔をうずめ、丸くなる写真をシェアした。
この日、ルカ・グアダニーノ監督の最新作『After The Hunt（原題）』をベネチア国際映画祭でお披露目したジュリアは、ヴェルサーチェによる黒のロングスリーブドレスとショパールのジュエリーを身に付けて来場。レッドカーペットでは一人でポーズを取っていた。
2人は映画『メキシカン』の撮影中に主演女優とカメラマンとして出会い、交際に発展。当時はそれぞれパートナーがいたとされるが、2002年7月4日にニューメキシコ州タオスにジュリアが所有する33ヘクタールの牧場で電撃挙式した。ダニーとのツーショットを撮られることは非常に稀で、この日もダニーは黒のスーツ姿でプレミアに参加していたが、写真には撮られていなかったようだ。
ジュリアのファンは、2人が写るレアな写真を大歓迎しており、43万ものいいね！ が寄せられているほか、コメント欄にもハートの絵文字が数多く書き込まれている。
引用：「Julia Roberts」インスタグラム（＠juliaroberts）
