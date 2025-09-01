「日経225先物」手口情報（1日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限2万3413枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月1日の日経225先物期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万3413枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 23413( 21912)
ソシエテジェネラル証券 20654( 19077)
サスケハナ・ホンコン 5446( 5446)
モルガンMUFG証券 3213( 3018)
ゴールドマン証券 3892( 2609)
みずほ証券 3658( 2593)
バークレイズ証券 2528( 2490)
日産証券 2245( 2245)
JPモルガン証券 3033( 2200)
ビーオブエー証券 1946( 1376)
野村証券 2772( 1232)
SBI証券 1709( 999)
松井証券 908( 908)
UBS証券 1047( 818)
楽天証券 1180( 730)
三菱UFJeスマート 759( 661)
ドイツ証券 521( 496)
BNPパリバ証券 697( 422)
シティグループ証券 454( 398)
大和証券 1362( 353)
三菱UFJ証券 260( 0)
SMBC日興証券 114( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 1328( 1028)
日産証券 656( 656)
ABNクリアリン証券 1140( 340)
みずほ証券 223( 223)
SBI証券 215( 141)
野村証券 625( 125)
三菱UFJeスマート 130( 124)
松井証券 101( 101)
バークレイズ証券 50( 50)
楽天証券 52( 34)
JPモルガン証券 1517( 17)
インタラクティブ証券 16( 16)
フィリップ証券 12( 12)
BNPパリバ証券 10( 10)
モルガンMUFG証券 10( 10)
マネックス証券 5( 5)
ビーオブエー証券 4( 4)
JIA証券 2( 2)
SMBC日興証券 2( 2)
ゴールドマン証券 700( 0)
UBS証券 200( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
