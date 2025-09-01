¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬2ÀïÏ¢È¯¤Î43¹æ...¥í¡¼¥ê¡¼¤È¤Ï7ËÜº¹¡¡ÄÌ»»358ËÜÎÝÂÇ¤ÏµåÃÄÎòÂå5°Ì¥¿¥¤
¡þMLB ¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹ 3-2 ¥ä¥ó¥¡¼¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö31Æü¡¢¥ì¡¼¥È¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)
¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö2ÈÖDH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£½é²ó¤Ë43¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢µåÃÄ¤ÎËÜÎÝÂÇÎòÂå5°Ì¥¿¥¤¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
½é²ó¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¤Ï0-2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¾ìÌÌ¤Ç3µåÌÜ¤òº¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¡£2»î¹çÏ¢Â³¡¢Âè43¹æÀèÀ©¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢ËÜÎÝÂÇ¿ô¥È¥Ã¥×¤Î¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼Áª¼ê(¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º)¤È¤Îº¹¤ò7ËÜ¤Ë½Ì¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î°ìÂÇ¤ÇÄÌ»»358ËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¤Ï¡¢Ì¾Êá¼ê¥è¥®¡¦¥Ù¥éÁª¼ê¤Î358ËÜÎÝÂÇ¤ËÊÂ¤ÓµåÃÄÎòÂå5°Ì¥¿¥¤¤ËÉâ¾å¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÄÌ»»1120»î¹ç¤Ç¤Î¥È¥Ã¥×5Æþ¤ê¤Ï¡¢Ìó3»î¹ç¤Ë1ËÜ¥Ú¡¼¥¹¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹¹¿·¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï2-2¤Î8²ó¤Ë¥ì¥Ë¥ó¡¦¥½¡¼¥µÁª¼ê¤Ë¥½¥í¤òÍá¤Ó¡¢Ï¢¾¡¤¬7¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£ÃÏ¶è¼ó°Ì¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Ï3¥²¡¼¥àº¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÏÆüËÜ»þ´Ö3Æü¤«¤éÅ¨ÃÏ¤Ç¥¢¥¹¥È¥í¥ºÀï¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£¡þ¥ä¥ó¥¡¼¥¹ µåÃÄËÜÎÝÂÇµÏ¿(½Ð¾ì»î¹ç¿ô)
659ËÜ ¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹(2084»î¹ç)
536ËÜ ¥ß¥Ã¥¡¼¡¦¥Þ¥ó¥È¥ë(2401»î¹ç)
493ËÜ ¥ë¡¼¡¦¥²¡¼¥ê¥Ã¥°(2164»î¹ç)
361ËÜ ¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ç¥£¥Þ¥¸¥ª(1736»î¹ç)
358ËÜ ¥è¥®¡¦¥Ù¥é(2116»î¹ç)¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸(1120»î¹ç)