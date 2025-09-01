1日（月）、「Qoo10 presents WORLD CHALLENGE SERIES 2025（ワールドチャレンジシリーズ）」で両チームが着用する大会公式ユニフォームの製作が決まった。

大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪と、イタリアのセリエA男子のペルージャが10月7日（火）と10月8日（水）の2日にわたって有明アリーナにて激突する本エキシビションマッチ。欧州王者ペルージャとSVリーグ初代王者のサントリーが戦う。

その大会で選手らが着用するユニフォームは、両チームのサプライヤーによって製作された、本大会限りの貴重なオリジナルデザインとなる。

アンダーアーマーが手掛けるサントリーの1stユニフォームは赤色ベースに肩と袖部分は白色、2ndユニフォームは白色ベースに肩と袖部分は青色の配色で柄はなくシンプルなものに。シャツの前中央部分には『Qoo10』の印字もされている。

一方のペルージャはデサントが展開するムーブスポーツが手掛けることに。1stユニフォームを黒ベース、2ndユニフォームは白ベースとし、クラブマスコットのブロックデビルズがシャツとパンツの前部分に描かれた柄入りのものになった。

なお、大会公式ユニフォームの販売については、決定次第大会公式サイトで発表されるとのことだ。

今大会の試合チケットは9月1日（月）から一般販売が開始されている。オリジナルデザインのユニフォームを着用して対戦する両チームの貴重な姿は必見だ。