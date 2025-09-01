¡Ú¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Û³ùÅÄÂçÃÏ¤Èº´Ìî¹ÒÂç¤¬ÄÉ²Ã¾·½¸¡¡°ÂÆ£ÃÒºÈ¤¬¥±¥¬¤Ç¼Âà¡¡9·î¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥á¥¥·¥³¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÂÐÀï
JFA(ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ)¤Ï1Æü¡¢9·î¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄÉ²ÃÁª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÉ²Ã¾·½¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢³ùÅÄÂçÃÏÁª¼ê(¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹)¤Èº´Ìî¹ÒÂçÁª¼ê(NEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó)¤Î2Áª¼ê¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ï7Æü¤Ë¥á¥¥·¥³¡¢10Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÂÐÀï¡£Àè·î28Æü¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë25¿Í¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±Æü¤Ë¤Ï°ÂÆ£ÃÒºÈÁª¼ê(¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬)¤¬¥±¥¬¤Ë¤è¤ê¡¢½Ð¾ì¼Âà¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¢¨9·î1Æü»þÅÀ
¡ÚGK¡Û
ÁáÀîÍ§´ð(¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º)
ÂçÇ÷·É²ð(¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç)
ÎëÌÚºÌ±ð(¥Ñ¥ë¥Þ¡¦¥«¥ë¥Á¥ç/¥¤¥¿¥ê¥¢)
¡ÚDF¡Û
Ä¹Í§Í¤ÅÔ(FCÅìµþ)
¹ÓÌÚÈ»¿Í(¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç)
ÈÄÁÒÞæ(¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹/¥ª¥é¥ó¥À)
ÅÏÊÕ¹ä(¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È/¥ª¥é¥ó¥À)
À¥¸ÅÊâÌ´(¥ë¡¦¥¢¡¼¥ô¥ëAC/¥Õ¥é¥ó¥¹)
´Øº¬Âçµ±(¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹/¥Õ¥é¥ó¥¹)
±óÆ£¹Ò(¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëFC/¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É)
°ËÅì½ãÌé(KRC¥Ø¥ó¥¯/¥Ù¥ë¥®¡¼)
ÆîÌîÂó¼Â(AS¥â¥Ê¥³/¥Õ¥é¥ó¥¹)
»°ãø·°(¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥Û¡¼¥ô¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ª¥ó/¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É)
¾®Àî¹Ò´ð(NEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó/¥ª¥é¥ó¥À)
Á°ÅÄÂçÁ³(¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯/¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É)
Æ²°ÂÎ§(¥¢¥¤¥ó¥È¥é¥Ï¥È¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È/¥É¥¤¥Ä)
¾åÅÄåºÀ¤(¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È/¥ª¥é¥ó¥À)
Ä®Ìî½¤ÅÍ(¥Ü¥ë¥·¥¢¡¦¥á¥ó¥Ø¥ó¥°¥é¡¼¥È¥Ð¥Ã¥Ï/¥É¥¤¥Ä)
º´Ìî³¤½®(¥Þ¥¤¥ó¥Ä05/¥É¥¤¥Ä)
µ×ÊÝ·ú±Ñ(¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É/¥¹¥Ú¥¤¥ó)
ºÙÃ«¿¿Âç(Çð¥ì¥¤¥½¥ë)
Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±(FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢)
ÎëÌÚÍ£¿Í(SC¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯/¥É¥¤¥Ä)
Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ(FC¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê/¥É¥¤¥Ä)
³ùÅÄÂçÃÏ(¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹/¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É)
º´Ìî¹ÒÂç(NEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó/¥ª¥é¥ó¥À)