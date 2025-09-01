ºäÅì¶Ì»°Ïº¡¢£¸·îµÙ±é¤Ï¤¯¤ë¤Ö¤·¤ÎÄË¤ß¤¬ÍýÍ³¤ÈÌÀ¤«¤¹¡¡ÄË¤ß»ß¤áÉþÍÑ¤Ç³Ú²°ÂÔµ¡¤âÊâ¹Ôº¤Æñ¤Ë
²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥ºäÅì¶Ì»°Ïº¤¬1Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢8·î11Æü¤Ë²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¡Ö²Ð¤ÎÄ»¡×¤¬¾å±éÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ª¤ï¤Ó¤·¡¢ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£Æ±12Æü¤ÎµÙ±éÆü¤ò¤Ï¤µ¤ß¡¢Æ±13Æü¤Ë¸ø±éºÆ³«¤·¤¿¡£
¶Ì»°Ïº¤Ï¡Ö¡Ø²Ð¤ÎÄ»¡Ù¾å±é³«ËëÄ¾Á°¤Ë¾å±é¤¬½ÐÍè¤Ê¤¯¤Ê¤ê¸ø±éÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¿¼¤¯¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢ÆÍÁ³¤Î¤¯¤ë¤Ö¤·¤ÎÄË¤ß¤ÇÊâ¹Ôº¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤À¤È¤·¤¿¡£ÄË¤ß»ß¤á¤ò°û¤ó¤Ç¡¢²ÎÉñ´ìºÂ¤Î³Ú²°¤Ç»ÙÅÙ¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ³«±é¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬ÄË¤ß¤Ï°ú¤«¤º¡¢¤ä¤à¤Ê¤¯µÙ±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¶Ì»°Ïº¤Ï¡Ö²¿¤è¤ê¤â»ä¤¬³§¤µ¤Þ¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª»þ´Ö¤ò³ä¤¡¢±óÊý¤«¤é¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢±ýÉü¤Î»ö¤ä¡¢¤ª½É¤ÎÍ½Ìó¤ò¤Ê¤µ¤ì¤¿Êý¤â¤ª¤¢¤ê¤«¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¥³¥á¥ó¥È¤Ç¿½¤·¾å¤²¤ë¤Î¤Ï³§¤µ¤Þ¤Ë¼ºÎé¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÏÃ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤Ç½Ò¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¼¡Âè¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃúÇ«¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÉñÍÙ¸ø±é¤Ê¤É¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶Ì»°Ïº¡£¡Öº£Ç¯¤Î12·î¤Þ¤Ç²ÎÉñ´ìºÂ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ÍèÇ¯¤Î½é¤á¤â²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¤ÎÂçÌò¤ÏÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤ò¸µ¤ËÌá¤¹¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£