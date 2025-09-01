Åê»ñ¤ÎÌ¤Íè¤Ø¡ªÁ´¹ñ¤Î³ØÀ¸Åê»ñ²È¤Î¡ÈÍñ¡É¤¬½¸·ë¡¡¶âÍ»ÃÎ¼±¥¢¥Ã¥×¤Î2Æü´Ö
¡È¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë³ØÀ¸Åê»ñ¡É ¤ò·Ç¤²¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È·¿¤ÎÅê»ñ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖStudent Investor Conference2025¡×¡ÊSIC2025¡Ë¡×¤¬¡¢2025Ç¯8·î12Æü¡¦13Æü¤Î2Æü´Ö¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥Ó¥ë2³¬¤ÎÅì¾Ú¥Û¡¼¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£
Á´¹ñ¤«¤éÅê»ñ²È¤òÌÜ»Ø¤¹Âç³ØÀ¸¤äÃæ¡¦¹â¹»À¸100¿Í¤¬½¸·ë¡£¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥²¡¼¥à¡¢ÌÃÊÁÊ¬ÀÏ¤Î¥Á¡¼¥à¼ÂÁ©¥ï¡¼¥¯¤Ê¤É¡¢¡È³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ëÅê»ñ¥×¥í¥°¥é¥à¡É ¤òÄÌ¤¸¤ÆÅê»ñ¤Ø¤ÎÍý²ò¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢³ØÀ¸¤ÎÅê»ñÃç´Ö¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é´ë¶È¤òÊ¬ÀÏ¡£¥Æ¥ó¥Ð¥¬¡¼¡Ê³ô²Á10ÇÜÌÃÊÁ¡Ë¤òÃµ¤·¤¿¡£
³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¡¢Ãæ¡¦¹â¹»À¸¡¢Âç³ØÀ¸¤Î¤¿¤á¤ÎÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤Î¶âÍ»¡¦Åê»ñ¶µ°é¤Îµ¡²ñ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¡£»²²Ã¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬Åê»ñ½é¿´¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£
¼çºÅ¤Î°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Á´ÆüËÜ³ØÀ¸Åê»ñÏ¢ÌÁ¡ÊJPSI¡Ë¤Î·ÃÎÉÍ´ÂÀÂåÉ½Íý»ö¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø4Ç¯¡Ë¤Ï³ØÀ¸µ¯¶È²È¤Ç¡¢ÁáÂçÍ£°ì¤Î¸øÇ§Åê»ñ¥µ¡¼¥¯¥ëForward¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢¡ÈÅê»ñ¡ßÍ·¤Ó¤ÎÎ¾Î©¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³ØÀ¸¤ÎÅê»ñ¤Î³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¡¢³ØÀ¸¤¬Åê»ñ¤Ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¡Ö³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬Åê»ñ¤Ë¼«Á³¤Ë¶½Ì£¤ò¤â¤Ã¤Æ¼çÂÎÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ë¡È¾ì¡É¤¬É¬Í×À¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡ÖÅê»ñ¤Ï¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Æ¼«Í³¤Ç¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¡¢¡ÈÆñ¤·¤¤¡É¤ÎÀèÆþ´Ñ¤ò²õ¤¹Åê»ñ¥¨¥ó¥¿¥á¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³ØÀ¸¼çÂÎ¤Ç³«È¯¡£³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ëÅê»ñ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¼¡À¤Âå¤ÎÅê»ñ¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¹ÖµÁ¤ÏºÂ³Ø¤È¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤À¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢1ÆüÌÜ¤ËÅê»ñ¤Î´ðÁÃ¹ÖµÁ¤È¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¥²¡¼¥à¡££²ÆüÌÜ¤Ï¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤ÏÅê»ñ¤Ø¤Î´Ø¤ï¤ê¤âÉý¹¤¯¡¢·Ð¸³¡¢ÃÎ¼±¡¢Ç¯Îð¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ÆÂ¿ºÍ¤ÊÌ¤Íè¤ÎÅê»ñ²È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÈéÀÚ¤ê¤ÏÂç³Ø¤ÎÅê»ñ¥µ¡¼¥¯¥ë¡ÊJPSIÁ´ÆüËÜ³ØÀ¸Åê»ñÏ¢ÌÁ¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø³ô¼°Åê»ñ¥µ¡¼¥¯¥ë Foward¡Ë¤ÎÎòÂåÂåÉ½¤Ë¤è¤ëÅê»ñ¤Î´ðÁÃ¹ÖµÁ¡£Âç³ØÀ¸¤¬Åê»ñ¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÍÍ»Ò¤¬Åê»ñ¥µ¡¼¥¯¥ëÆâ¤Ç¤Î³èÆ°¤ä²ñÏÃ¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤¿¡£
³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë³ØÀ¸¤Î¤¿¤á¤ÎÅê»ñ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡£¥×¥í¥°¥é¥àºÇ½é¤ÎÂç³ØÀ¸¡¢Åê»ñ¥µ¡¼¥¯¥ëOB¤Ë¤è¤ë¹ÖµÁ¤Ç¡¢»²²Ã¤·¤¿À¸ÅÌ¡¦³ØÀ¸¤¿¤Á¤È¤Îµ÷Î¥¤¬°ìµ¤¤Ë¶á¤Å¤¡¢SIC2025¤¬ÌÜ»Ø¤¹ÆÈ¼«¤ÎÂÐÏÃ·¿Åê»ñ¶µ°é¤Î¶õµ¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¶âÍ»¶È³¦¤Î¥×¥í¤¬¸ì¤ë20Âå¤ÎºÇÅ¬¤ÊÅê»ñÀïÎ¬¡×¤È¤·¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î¥×¥í¤«¤éÅê»ñ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Åê»ñ¤Î¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ÎÌ´¤È¸·¤·¤µ¤Ë¡¢Åê»ñ¤Ø¤Î°ÕÍß¤¬¹â¤Þ¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÅê»ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¿·õ¤µ¤âÁý¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£Åê»ñAI¡¢¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ï¡¼¥¯¤Ç¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Î¸òÎ®¤¬¤è¤ê¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
2ÆüÌÜ¤Ï¡¢¶âÍ»¶È³¦¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¤è¤ëÅê»ñÊÙ¶¯Ë¡¤Î¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢»Íµ¨ÊóÊ¬ÀÏ¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÃæ¿´¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¡£»Íµ¨ÊóÊ¬ÀÏ¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¶âÍ»¤Î¥×¥í¤¬¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÉÕ¤¯¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤ÎÃæ¤«¤éÅê»ñ¤·¤¿¤¤´ë¶È¤ò£±¼ÒÁªÄê¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÁÛÁüÎÏ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¡¢´ë¶È¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¼ÁÌä¤·¤ÆÅê»ñ¤Î³ÎÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î´ë¶ÈÊ¬ÀÏ¤Ø¤Î»ëÅÀ¡¢ÁªÄê´ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥×¥í¤«¤é¤Î°Õ¸«¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÇ®¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¡Ö¿ô»ú¤Ç´ë¶È¤ò¸ì¤ì¤ëÅê»ñ²È¡×¤À¡£
¡Ö¸Â¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤Æ¤â¿¿Ùõ¤Ë´ë¶ÈÊ¬ÀÏ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µÕ¤Ë¾Ú·ô¤Ë·È¤ï¤ë²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¿´¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊWebull¾Ú·ô¤Î»°ÄÍ±Ñµ£»á¡Ë¤È¤¤¤¦¤Û¤É¡¢¶âÍ»¤Î¥×¥í¤â³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎÅê»ñ¤Ø¤Î°ÕÍß¤Ë¿·Á¯¤Ê¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ÎÊÄ²ñ¤ËºÝ¤·¡¢ÆüËÜ¾Ú·ô¼è°ú½ê¹ÊóI£Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹âÅÄ²íÍµ»á¤Ï¡ÖÈ¾Ê¬¤ÏÃæ³ØÀ¸¡¢¹â¹»À¸¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¾Ú·ô»Ô¾ì¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤ÏÂçÊÑ´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È»¿¼¤òÁ÷¤ë¡£
Åê»ñ¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ë³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î2Æü´Ö¤Î¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ï¡¢»²²Ã¤·¤¿³ØÀ¸¤Î¸ß¤¤¤ÎÅê»ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤ä¸¦µæ»ÑÀª¤ò»É·ã¤·¹ç¤¤¡¢Åê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯ÏÃ¤·¹ç¤¨¤ëÃç´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Åê»ñ¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¿ôÃÊ¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¶âÍ»¥×¥í¤ÎÌÜ¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤¿Webull¾Ú·ô¤Î»°ÄÍ»á¤Ï¡Ö½é¤á¤ÎÅê»ñ¥µ¡¼¥¯¥ëOB¤Ë¤è¤ë´ðÄ´¹Ö±é¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎÅê»ñ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÊý¡¢¹Í¤¨Êý¡¢¥µ¡¼¥¯¥ë¤äÃç´Ö¤È¤Î¸¦µæ¤ä¾ðÊó¶¦¤Î¥ì¥Ù¥ë¤â¹â¤¤¤·¡¢²¿¤«³ØÀ¸ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤â´¶¤¸¤Æ²¿¤òÏÃ¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤«¡¢¤¢¤¨¤Æ¥×¥í¤¬ÏÃ¤¹¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Î¨Ä¾¤Ë´ûÀ®³µÇ°¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£
SIC2025¤Î³«ºÅ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢º£¸å¤Î³ØÀ¸¸þ¤±¶âÍ»¡¦Åê»ñ¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¸«½Ð¤µ¤ì¤¿2Æü´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
Á´¹ñ¤«¤éÅê»ñ²È¤òÌÜ»Ø¤¹Âç³ØÀ¸¤äÃæ¡¦¹â¹»À¸100¿Í¤¬½¸·ë¡£¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥²¡¼¥à¡¢ÌÃÊÁÊ¬ÀÏ¤Î¥Á¡¼¥à¼ÂÁ©¥ï¡¼¥¯¤Ê¤É¡¢¡È³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ëÅê»ñ¥×¥í¥°¥é¥à¡É ¤òÄÌ¤¸¤ÆÅê»ñ¤Ø¤ÎÍý²ò¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢³ØÀ¸¤ÎÅê»ñÃç´Ö¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é´ë¶È¤òÊ¬ÀÏ¡£¥Æ¥ó¥Ð¥¬¡¼¡Ê³ô²Á10ÇÜÌÃÊÁ¡Ë¤òÃµ¤·¤¿¡£
³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¡¢Ãæ¡¦¹â¹»À¸¡¢Âç³ØÀ¸¤Î¤¿¤á¤ÎÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤Î¶âÍ»¡¦Åê»ñ¶µ°é¤Îµ¡²ñ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¡£»²²Ã¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬Åê»ñ½é¿´¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£
¼çºÅ¤Î°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Á´ÆüËÜ³ØÀ¸Åê»ñÏ¢ÌÁ¡ÊJPSI¡Ë¤Î·ÃÎÉÍ´ÂÀÂåÉ½Íý»ö¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø4Ç¯¡Ë¤Ï³ØÀ¸µ¯¶È²È¤Ç¡¢ÁáÂçÍ£°ì¤Î¸øÇ§Åê»ñ¥µ¡¼¥¯¥ëForward¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢¡ÈÅê»ñ¡ßÍ·¤Ó¤ÎÎ¾Î©¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³ØÀ¸¤ÎÅê»ñ¤Î³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¡¢³ØÀ¸¤¬Åê»ñ¤Ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¡Ö³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬Åê»ñ¤Ë¼«Á³¤Ë¶½Ì£¤ò¤â¤Ã¤Æ¼çÂÎÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ë¡È¾ì¡É¤¬É¬Í×À¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡ÖÅê»ñ¤Ï¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Æ¼«Í³¤Ç¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¡¢¡ÈÆñ¤·¤¤¡É¤ÎÀèÆþ´Ñ¤ò²õ¤¹Åê»ñ¥¨¥ó¥¿¥á¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³ØÀ¸¼çÂÎ¤Ç³«È¯¡£³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ëÅê»ñ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¼¡À¤Âå¤ÎÅê»ñ¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¹ÖµÁ¤ÏºÂ³Ø¤È¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤À¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢1ÆüÌÜ¤ËÅê»ñ¤Î´ðÁÃ¹ÖµÁ¤È¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¥²¡¼¥à¡££²ÆüÌÜ¤Ï¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ³Ø½¬³«»Ï¡ª ¤Þ¤º¤Ï¤ª¸ß¤¤¤òÃÎ¤ë¤³¤È¡Ä¡Ä
»²²Ã¼Ô¤ÏÅê»ñ¤Ø¤Î´Ø¤ï¤ê¤âÉý¹¤¯¡¢·Ð¸³¡¢ÃÎ¼±¡¢Ç¯Îð¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ÆÂ¿ºÍ¤ÊÌ¤Íè¤ÎÅê»ñ²È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
Âç³Ø£±Ç¯¤ÎM·¯
¡Öº£¤Þ¤ÇÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊÙ¶¯¤Ï¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ´¬¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
Âç³Ø£²Ç¯¤ÎT·¯
¡Ö¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ïµ¯¶È¥µ¡¼¥¯¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤ò»È¤Ã¤¿Åê»ñ¥¢¥×¥ê¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
´Ú¹ñ¤«¤é¤ÎÎ±³ØÀ¸¤ÇÂç³Ø£±Ç¯¤ÎR¤µ¤ó
¡ÖÅê»ñ¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿Åê»ñ¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Ïºâ¥Æ¥¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ÏÆüËÜ¤è¤ê¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Âç³Ø£²Ç¯À¸¤Î£Ó¤µ¤ó
¡ÖÅê»ñ¤ÏNISA¤òº£Ç¯¤Î£´·î¤«¤é»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¥×¥é¥¹¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤¼¥×¥é¥¹¤Ê¤Î¤«¹Í¤¨¤Ê¤µ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÂ¶â¤ËÆþ¤ì¤Æ¤âÁý¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Í¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÅê»ñ¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¡£º£²ó¤Î»²²Ã¤ÇÃÎ¼±¤òµÛ¼ý¤·¤ÆÁá¤¯¼ÂÁ©¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÃæ³Ø1Ç¯À¸¤â¡Ä¡Ä¡£
Ãæ³Ø£±Ç¯¤ÎK·¯
¡ÖÍ§¤À¤Á¤Î·»¤«¤é¤Î¾Ò²ð¤Ç»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÆ°¤¤ÎÃæ¤Ç³ô¤òÇã¤¨¤¿¤ê¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÅê»ñ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÅú¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤ÈÏÃ¤¹JPSC¤Î·ÃÎÉÍ´ÂÀÂåÉ½
¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÈéÀÚ¤ê¤ÏÂç³Ø¤ÎÅê»ñ¥µ¡¼¥¯¥ë¡ÊJPSIÁ´ÆüËÜ³ØÀ¸Åê»ñÏ¢ÌÁ¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø³ô¼°Åê»ñ¥µ¡¼¥¯¥ë Foward¡Ë¤ÎÎòÂåÂåÉ½¤Ë¤è¤ëÅê»ñ¤Î´ðÁÃ¹ÖµÁ¡£Âç³ØÀ¸¤¬Åê»ñ¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÍÍ»Ò¤¬Åê»ñ¥µ¡¼¥¯¥ëÆâ¤Ç¤Î³èÆ°¤ä²ñÏÃ¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡ÖÀèÇÚ¡¢¤É¤³¤ËÅê»ñ¤·¤¿Åê»ñ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ÄÅú¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤è¡×
¡Ö¿Í¤È°Õ¸«¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤Ç¤â¡¢°Õ¸«¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¥±¥ó¥«¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÅú¤¨¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬Âç»ö¡×
³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë³ØÀ¸¤Î¤¿¤á¤ÎÅê»ñ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡£¥×¥í¥°¥é¥àºÇ½é¤ÎÂç³ØÀ¸¡¢Åê»ñ¥µ¡¼¥¯¥ëOB¤Ë¤è¤ë¹ÖµÁ¤Ç¡¢»²²Ã¤·¤¿À¸ÅÌ¡¦³ØÀ¸¤¿¤Á¤È¤Îµ÷Î¥¤¬°ìµ¤¤Ë¶á¤Å¤¡¢SIC2025¤¬ÌÜ»Ø¤¹ÆÈ¼«¤ÎÂÐÏÃ·¿Åê»ñ¶µ°é¤Î¶õµ¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¶âÍ»¶È³¦¤Î¥×¥í¤¬¸ì¤ë20Âå¤ÎºÇÅ¬¤ÊÅê»ñÀïÎ¬¡×¤È¤·¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î¥×¥í¤«¤éÅê»ñ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Åê»ñ¤Î¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ÎÌ´¤È¸·¤·¤µ¤Ë¡¢Åê»ñ¤Ø¤Î°ÕÍß¤¬¹â¤Þ¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÅê»ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¿·õ¤µ¤âÁý¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£Åê»ñAI¡¢¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ï¡¼¥¯¤Ç¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Î¸òÎ®¤¬¤è¤ê¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Åê»ñ½é¿´¼Ô¤Ê¤é¡¢ÀäÂÐ¤ËÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ª¡ÖÅê»ñ¤Î¥×¥í¤¬Áª¤Ö ²ÆµÙ¤ß¤Î1ºý¡×
2ÆüÌÜ¤Ï¡¢¶âÍ»¶È³¦¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¤è¤ëÅê»ñÊÙ¶¯Ë¡¤Î¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢»Íµ¨ÊóÊ¬ÀÏ¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÃæ¿´¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¡£»Íµ¨ÊóÊ¬ÀÏ¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¶âÍ»¤Î¥×¥í¤¬¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÉÕ¤¯¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤ÎÃæ¤«¤éÅê»ñ¤·¤¿¤¤´ë¶È¤ò£±¼ÒÁªÄê¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÁÛÁüÎÏ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¡¢´ë¶È¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¼ÁÌä¤·¤ÆÅê»ñ¤Î³ÎÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î´ë¶ÈÊ¬ÀÏ¤Ø¤Î»ëÅÀ¡¢ÁªÄê´ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥×¥í¤«¤é¤Î°Õ¸«¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÇ®¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¡Ö¿ô»ú¤Ç´ë¶È¤ò¸ì¤ì¤ëÅê»ñ²È¡×¤À¡£
¡Ö¸Â¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤Æ¤â¿¿Ùõ¤Ë´ë¶ÈÊ¬ÀÏ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µÕ¤Ë¾Ú·ô¤Ë·È¤ï¤ë²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¿´¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊWebull¾Ú·ô¤Î»°ÄÍ±Ñµ£»á¡Ë¤È¤¤¤¦¤Û¤É¡¢¶âÍ»¤Î¥×¥í¤â³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎÅê»ñ¤Ø¤Î°ÕÍß¤Ë¿·Á¯¤Ê¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ÎÊÄ²ñ¤ËºÝ¤·¡¢ÆüËÜ¾Ú·ô¼è°ú½ê¹ÊóI£Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹âÅÄ²íÍµ»á¤Ï¡ÖÈ¾Ê¬¤ÏÃæ³ØÀ¸¡¢¹â¹»À¸¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¾Ú·ô»Ô¾ì¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤ÏÂçÊÑ´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È»¿¼¤òÁ÷¤ë¡£
Åê»ñ¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ë³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î2Æü´Ö¤Î¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ï¡¢»²²Ã¤·¤¿³ØÀ¸¤Î¸ß¤¤¤ÎÅê»ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤ä¸¦µæ»ÑÀª¤ò»É·ã¤·¹ç¤¤¡¢Åê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯ÏÃ¤·¹ç¤¨¤ëÃç´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Åê»ñ¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¿ôÃÊ¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¶âÍ»¥×¥í¤ÎÌÜ¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤¿Webull¾Ú·ô¤Î»°ÄÍ»á¤Ï¡Ö½é¤á¤ÎÅê»ñ¥µ¡¼¥¯¥ëOB¤Ë¤è¤ë´ðÄ´¹Ö±é¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎÅê»ñ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÊý¡¢¹Í¤¨Êý¡¢¥µ¡¼¥¯¥ë¤äÃç´Ö¤È¤Î¸¦µæ¤ä¾ðÊó¶¦¤Î¥ì¥Ù¥ë¤â¹â¤¤¤·¡¢²¿¤«³ØÀ¸ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤â´¶¤¸¤Æ²¿¤òÏÃ¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤«¡¢¤¢¤¨¤Æ¥×¥í¤¬ÏÃ¤¹¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Î¨Ä¾¤Ë´ûÀ®³µÇ°¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£
¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ´ë¶ÈÊ¬ÀÏ
SIC2025¤Î³«ºÅ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢º£¸å¤Î³ØÀ¸¸þ¤±¶âÍ»¡¦Åê»ñ¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¸«½Ð¤µ¤ì¤¿2Æü´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
