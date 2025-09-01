大相撲秋場所（９月１４日初日・両国）の新番付が発表された１日、伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）と熱海富士（２２）、翠富士（２８）＝ともに飛龍高出＝が、静岡県庁を表敬訪問した。同親方の後援会顧問を鈴木康友知事が務めている縁もあり、静岡出身力士を連れてあいさつに赴いた。

東前頭１０枚目から同３枚目まで番付を上げた熱海市出身の熱海富士が、知事に新三役昇進を誓った。これまでの最高位は東前頭筆頭。先場所は１１勝を挙げ、Ｖ争いを演じた。秋場所は横綱や上位陣と当たる地位まで番付を戻し、「また上を狙える位置まで上がってきたので三役を目指したい」と、闘志を燃やした。

現在、幕内通算９９勝。区切りの１００勝に王手をかけている。先月２７日には、このはなアリーナで行われた静岡巡業で地元の相撲ファンに元気な姿を見せた。「大きな声援を受けてうれしかった。秋場所もいい結果を出したい」と、力を込める。

この日は東前頭１２枚目から同９枚目に番付を上げた翠富士のほか、焼津市出身の聖富士（２１）、浜松市出身の鈴ノ富士（２０）、富士宮市出身の宮富士（２０）の伊勢ケ浜部屋「静岡勢５人衆」が顔をそろえた。知事からエールを受けた熱海富士が地元のパワーを力に変えて、新三役を目指す。