昨夏のパリ五輪銅メダルで世界ランク３位の「シダマツペア」の松山奈未が、試合後のオフショットを公開した。

世界選手権を最後にペア解消を発表していたシダマツペア。最後の試合となった準決勝から一夜明け、松山は１日に自身のインスタグラムを更新し「Ｗｏｒｌｄ Ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐｓ ２０２５ 」と題して書き始め、ペアの志田千陽と銅メダルを手に笑顔を見せるショットなどをアップした。

さらに「これまでシダマツを応援してくだった皆様 本当にありがとうございました。 私たち最後の世界選手権は３位に終わりました」と改めて結果を報告。続けて「１１年間という長い間、ちいとここまで一緒に戦ってこれたこと、いろいろな景色を見せてもらったこと、一生忘れることのない幸せな時間でした。たくさんの方から愛をもらい 本当に幸せ者のシダマツでした。ありがとうございました！」と感謝の気持ちをつづり、「また皆さんとお会いできる日を楽しみにしています」と記して投稿を締めた。

この投稿にファンからは「本当にお疲れ様でした！！」「世界選手権銅メダルおめでとうございます」「たくさんの素敵な試合を応援できてとっても幸せでした」「寂しい気持ちもありますが、これからの２人のご活躍を期待しております」「これからも応援してます」などの声が寄せられている。