TREASURE、先行予約100万枚突破！本日（1日）3rdミニAL『LOVE PULSE』でカムバック

TREASUREの3rdミニアルバム『LOVE PULSE』が、いよいよ本日（9月1日）午後6時にリリースされる。

【写真】ジョンウ＆ジョンファン、“益山ズ”の絆を告白

『LOVE PULSE』では、これまでにないレトロなムードと一層深みを増した音楽世界でファンの心を掴みに行く。

“愛（LOVE）”と“脈拍（PULSE）”という単語を組み合わせた『LOVE PULSE』というアルバム名からも分かるように、恋愛に関する様々な感情を詰め込んだ作品だ。ときめきや鼓動、幸せや喜び、そして別れの痛みまで、これまで以上に強烈で多彩な愛を歌い上げる。

注目のタイトル曲『PARADISE』は、レトロな雰囲気を漂わせるディスコファンクジャンルの楽曲だ。軽快に響くブラスサウンドとグルーヴィーなベースラインが耳を虜にし、爽やかな歌声とセンスのあるラップがときめきを届けるだろう。

（画像＝YGエンターテインメント）

MVは、多彩な色彩と華やかな映像美でTREASUREならではの“楽園”を描き出した。超現実的に演出されたシーンが随所に盛り込まれ、想像力をかき立てると同時に、フェスティバルのような雰囲気を楽しむメンバーたちの姿が爽快なエネルギーを届ける。

収録曲には、新たな音楽的挑戦と唯一無二の感性が感じられ、期待を集めている。明るく爽やかなシンセサウンドが魅力の『EVERYTHING』、幻想的で中毒性溢れるメロディーが印象的な『NOW FOREVER』、温かく繊細なボーカルで仕上げた『BETTER THAN ME』まで、全4曲が収録されている。

3rdミニアルバム『LOVE PULSE』は、グローバルファンからの熱い関心を集め、早くも並々ならぬ人気の兆しを見せている。8月4日に予約販売を開始してからわずか1か月で先行注文が100万枚を突破し、ミリオンセラーへの期待が高まっているだけに、TREASUREが新たに打ち立てる記録にも注目が集まっている。

なお、TREASUREはカムバックを記念して9月2日から7日までソウル・麻浦区（マポグ）のSTAR SQUAREでポップアップストアを開催する。3日には『PARADISE』のパフォーマンスビデオも公開予定だ。この他にも音楽番組やユーチューブなど、オンライン・オフラインの両方を活用した多彩なプロモーションを通じて世界中のファンと交流を深める計画だ。

また、TREASUREは10月10日〜12日のソウル・KSPO DOME公演を皮切りに、日本やアジア各地を巡るワールドツアー「2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON]」を開催する。

（記事提供＝OSEN）