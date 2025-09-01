広島の床田寛樹投手が、“魔の９月”の払拭（ふっしょく）の先陣を切る。２日に１ゲーム差で追う３位・ＤｅＮＡ（マツダ）との直接対決に先発する。「しっかり勝って、いい流れを作れたら」と意気込んだ。

昨年９月以降は５戦４敗と苦しみ、チームも球団ワーストの月間２０敗（５勝）を喫した。「僕自身も昨年９月は１回も勝っていない。まず一つ勝てれば、昨年より成長している証になる」。昨年は９月４日まで首位にいながら、最終的に４位まで沈んだ。苦い記憶を振り払うためにも、重要な９月初戦となる。

２日の登板では、球団左腕で史上２人目の偉業にも挑む。昨季まで２年連続１１勝の左腕は、今年もここまでチーム最多の９勝（８敗）。３年連続２ケタ勝利なら、９１年まで６年連続でマークした川口和久以来となる。「１２勝、キャリアハイが目標ではあるし、イニングも昨年の１６７を超えられれば、成長できていると思う」。ここまで１５３回２／３はリーグ最多だ。

前回登板の８月２６日の巨人戦（マツダ）は、１失点の無四球投球で完投勝利を収めた。今季６完投は両リーグ単独最多と、頼もしい。「最低でもチームが勝てるようにできれば」と、逆転ＣＳに弾みを付ける投球を目指す。