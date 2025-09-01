静岡･伊東市 田久保市長の就任から3か月が経ちました。学歴詐称疑惑を発端に伊東市政は混乱し停滞していますが、その要因には田久保市長の二転三転する発言がありました。



（伊東市 田久保 真紀 市長）

「もちろん図書館の問題もあったけれど。一番に言われたのは伊東の流れをここで変えて政治を変えてほしいという声が一番多かったです 本当にありがとうございます」



5月、約1800票差で現職を破り初当選した伊東市の田久保真紀市長。





千葉県出身の55歳で、中学、高校と伊東市で暮らし、大学進学を経て都内で働いた後、伊東市に戻ってきました。そして伊豆高原のメガソーラー建設計画を反対する住民団体の代表として活動。市議会議員を経て市長選に出馬し伊東市初の女性市長になりました。今回の疑惑の発端は、市議19人に送られた投書でした。（投書内容）『東洋大学卒ってなんだ。彼女は中退どころか私は除籍であったと記憶している。こんな嘘つきが市長に選ばれるなんて信じられない。議会に真実の追及を求める』一方で、伊東市の広報誌には東洋大学「卒業」の文字。さらに、市長選の際にDaiichi-TVが田久保市長に依頼した経歴に関する資料にも「卒業」と書かれています。学歴詐称の疑いが高まる中、6月下旬、市議会では…。（伊東市議会 杉本 一彦 議員）「東洋大学法学部平成4年3月経営法学科 卒業していますね」（田久保 真紀 市長）「私としては、怪文書といったような卑怯な行為を行う人間の要求を満たすことは、次の怪文書、また、市民に対してもこのような形で圧力をかけるといった、そういった行為の助長になる。そのように考えている」「卒業した」と明言しない田久保市長。市議会は百条委員会を設置することにしたのです。そして、7月2日。田久保市長が弁護士同席のもと会見を開き、明らかになったことが。（伊東市 田久保 真紀 市長）「卒業は確認ができませんでした。除籍であるということが判明がいたしました」大学は「卒業」ではなく「除籍」。東洋大学卒業という経歴は間違いであったことを明らかにしたのです。（伊東市 田久保 真紀 市長）「6月28日までは、本当に自分の中では除籍といったような状況に自分がなっているという想定がありませんでした。自分が除籍であって卒業していないのを知って、自分自身もそこについては非常に驚いてる」「卒業した」と思い込んでいたと主張する田久保市長ですが、市議会では「辞職勧告決議」が可決。すると…。（伊東市 田久保 真紀 市長）「私は、地検の方に上申したのち、必要な手続きを終えたら、速やかに辞職をしたいと考えている。自分の進退についてもそうなんですが、できるだけ混乱のないように7月中には辞職したいと思います」7月中の辞職、そして出直し市長選への立候補を表明。きっぱりと「辞職する」と明言しましたが…。その約2週間後…。（伊東市 田久保 真紀 市長）「このまちに長く続いた構図。改革すべき事柄。それから、実に多く山積する問題。その改革への道は、まだ本当に始まったばかりであるということ。この先、その課題についても、もう一度、真しに向き合い、解明に向けて努力を重ねてまいります」（記者）Q.「辞職すると表明したけれども、辞職はしないという会見なのでしょうか？」（伊東市 田久保 真紀 市長）「そのように理解していただいて結構です」一転、続投する考えを明らかにしたのです。しかし、あることについては回答を避け続けてきました。それは…。（伊東市議会 中島 弘道 議長）「らしきもの。（卒業）証書らしきものでした」（伊東市議会 青木 敬博 副議長）「市長が卒業証書取りにきました。アルバムを取りにきました。卒業証書アルバム持ってきました。卒業証書をぱっと開いてすぐ閉じてしまいました。ちょっと見せてくれって言ったら、もう1回開きました、で、また閉じて、手に取らせてくれっていうのも、手に取らせてもらえない状況でした」議長らに“チラ見せ”したという卒業証書とされる文書の真相です。この問題を調査するために設置された市議会の百条委員会は、「卒業証書とされる文書」を提出するよう求めますが…。（伊東市 田久保 真紀 市長）「提出期限となりましたので、回答書の方、提出させていただきます」（伊東市議会 中島 弘道 議長）「これは請求していた卒業証書ではない？」（伊東市 田久保 真紀 市長）「むこうの方で、会見の準備をしているので」（伊東市議会 中島 弘道 議長）「なんで卒業証書ではなく、回答書なんですか？」（伊東市 田久保 真紀 市長）「中身の方を、まずご確認お願いします」百条委員会への出頭要請についても。「回答が事実上不可能な内容を含むものである」として拒否しました。その後、百条委員会は、卒業証書とされる文書の提出と市長の出頭を改めて要請すると…。（伊東市 田久保 真紀 市長）「私は良心に従って何事も隠さず何事も付け加えないことを誓います」ついに百条委員会に出席。しかし、2時間余りに及ぶ証人尋問では、かみ合わない答弁ばかり。そんな中、はっきりと回答したのが…。（伊東市 田久保 真紀 市長）「報道であるような“チラ見せ”といった事実はなく、私はこうやって提示して約19.2秒ほど見ていただいたと記憶しています」「19.2秒」見せたとし“チラ見せ”を完全否定。（伊東市 田久保 真紀 市長）「19.2秒提示した後に、議長からは“いいじゃん”というコメントをいただいていますので」卒業証書とされる文書は開示されず、真相が市長の口から語られることはありませんでした。今回の一連の騒動を受け、市の幹部職員からは…。（伊東市 近持 剛史 企画部長）「けじめを付けていただいて、またリセットする形で約束を果たしていただきたいと、全員の部長から申し入れをして」また、地元の商工会議所、観光協会、旅館・ホテル協同組合などの経済界も市長の辞職を要求。さらに、市民からは辞職を求める1万158人分の署名が集まりました。この混乱により、伊東市には今も副市長、教育長が不在の状況が続いています。そして、市長が辞職する方針を一転させたため、市議会の9月定例会には補正予算案の提出が間に合わないという前代未聞の事態に。新たな市長誕生から3か月。伊東市政の停滞はいつまで続くのでしょうか。（スタジオ）（徳増 ないる キャスター）「再び伊東市役所前から中継で伝えてもらいます」（伊藤 薫平 キャスター）「この騒動2か月ほど取材していますが、伊東市のみなさん、『こんなにたくさん観光資源があるのに、こんな注目をされたくない』そんな意見を多くきいてきました。再び青木副議長です。改めてこの騒動、伊東市全体への影響いかがでしょうか」（伊東市議会 青木 敬博 副議長）「1番は、やはり観光への影響は大きいなとは思ってます。観光客が『来たくない』というのはよく言われてます。で、実際、きょう、大川議員の討論でもありましたけど、オンラインの予約が減っているっていう事実がありましたので、やはり、観光への影響が大きいと思ってます。もう1つ大きいのは、子どもたちへの影響ですよね。やっぱ子供たち、ま、うちの子どもも三島に通っているんですけど、やはり馬鹿にされるみたいな話もありますし、他のお子さんからも、そういった声を聞いてます。あと、東洋大学さんも、本当に“とばっちり”と思うのですれけど、東洋大学というだけで、馬鹿ににされるという職員の方もいらっしゃるみたいなので、精神的にも大きな影響があったと思っています」（伊藤 薫平 キャスター）「そして今後、市長選か、市議選か…本来は想定されていなかった、ある種、停滞時期を迎えてしまうことになるわけです。市議会としてはどう対応していかれますか？」（伊東市議会 青木 敬博 副議長）「そうですね、もうほとんど解散だと思っているので、しっかり…解散されたら…もう1回全員で戻ってきて『不信任』を叩きつけるとうのが目標というか…そういう風になると思っています」