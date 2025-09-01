“推し”だった14歳年上の韓国俳優と結婚し、娘を出産した日本人妻　久しぶりに近況公開「生まれ変わった？」

俳優イ・ジフンの14歳年下の日本人妻アヤネさん（31）が、久しぶりに近況を伝えた。

【写真】アヤネさん、水着姿を披露

アヤネさんは9月1日、自身のインスタグラムに娘とのお出かけ写真を公開し、「皆さん、ちょっとインスタを長い間できなかったですよね…？ 今日は生まれ変わって初めてのお出かけをしました。ルヒと一緒に初めて梨泰院（イテウォン）に行って、カフェで楽しく遊んできました」と書き出した。

続けて「なぜ生まれ変わったかというと…実は…私、眼内レンズ手術を受けました!!!!」と明かし、「遺伝で小さい頃（小1）から視力が良くなく、中学生の時から今までほぼ20年間使ってきたコンタクトレンズを…ついに卒業しました。痛みはなかったけど、目を少し休ませてあげたほうがいいと思って?! SNSもあまり見ず、化粧もできず、だから写真も撮らなかったんですけど…本当に完全に新世界!!!! なんで今までしなかったんだろう…と思うくらいです」と満足感を示した。

さらに「旅行に行くときにレンズを忘れて大変な思いをして現地で購入したこともあるし、1日使い捨てレンズを2日間使ったこともあるし…（レンズ仲間なら共感しますよね？笑）何より、映画を観ながら寝ても安心できること!!!」と付け加えた。

（写真＝アヤネさんInstagram）

公開された写真や映像には、娘ルヒとデートをしたり、飲食店でポーズを取ったりするアヤネさんの姿が収められている。

なお、イ・ジフンとアヤネさんは年の差と国籍を越えて、2021年に結婚式を挙げた。アヤネさんは、もともとイ・ジフンのファンだったという。その後、体外受精の末に妊娠に成功し、2024年7月に第一子となる娘を出産。最近は1歳の誕生日祝いを行い、多くの人々から祝福を受けた。

（記事提供＝OSEN）