20Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¥Þ¥Ö¥À¥Á¡£ÈþÂç»þÂå¤Î°¦¤¹¤Ù¤­Í§¿Í¤¿¤Á¤¬²æ¤¬²È¤Ë½¸·ë¡ª¡¿¤¦¤Á¤é¤Ï¥Þ¥Ö¥À¥Á season3¡Ê1¡Ë

¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò·Ç¤²¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤Î¼çºË¤Ï¡Ö¤¤¤¤¿Í¡×¡© ¤½¤ì¤È¤â¡Ö°­Ëâ¡×¡©

Ãæ°æ¥ë¥ß¥ó¤Ï¡¢¼çºË¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤Ë4·å¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤ë¿Íµ¤¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¡£ÍýÃÎÅª¤ÇÍ¥¤·¤¤¿ÍÊÁ¤ä¡¢²áµî¤Î´¶Æ°Åª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¿ô¡¹¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¿´¿ì¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃÏ¸µ¤ÎÆ±µéÀ¸¤Î²ÈÂ²¤ä¸µÉ×¡¢»Å»öÃç´Ö¤«¤é¤â¡ÖÃÏ¸µ¤Î¸Ø¤ê¡×¡Ö¤¤¤¤¿Í¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤È¤³¤í¤¬¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë±£¤µ¤ì¤¿±³¤ä¡¢Èà½÷¤ËÌ¤Íè¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡ÈÈï³²¼Ô¡É¤ÎÂ¸ºß¤â¡£Ã¯¤Ë¤Ç¤âÍ¥¤·¤¯´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÈà½÷¤ÎËÜÀ­¤È¤Ï¡Ä¡©

¥ë¥ß¥ó¤ò¤á¤°¤ëÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤Î»×ÏÇ¤È¸À¤¤Ê¬¤¬¸òºø¤·¡¢Ææ¤¬Ææ¤ò¸Æ¤Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï²¬Éô¤¨¤Ä¸¶Ãø¡¢¤ä¤Þ¤â¤È¤ê¤¨Ãø¤Î½ñÀÒ¡ØÉÝ¤¤¥È¥â¥À¥Á¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤¢¤¤¤Ä¤ÎÀµÂÎË½¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è


ÊÑ¤Ê¹á¿å»È¤¦¤Ê¤ä


¤Ë¤ª¤¤¤¬¤¦¤Ä¤ë¤¸¤ã¤í


º£Æü¤âÍè¤È¤é¤ó¤Ê


¤¢¤ì¤Ã¤Æ¤ªÉã¤µ¤ó¤¸¤ã¤í¡©


¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»÷¤È¤ë¤Ê¤¡


¤Ê¤ó¤«½­¤¯¤Ê¤¤¡©


¤ß¤ó¤Ê¥À¥á¤À¤è


¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¥À¥á


¥ë¥ß¥ó¤µ¤ó¡Ä


ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿


º£Æü¤ÎÅú¤¨¤Ï¤­¤Ã¤È


Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤Í


¤½¤ì¤Ç¤Ï¤Þ¤¿Íè½µ


¸¶ºî¡á²¬Éô¤¨¤Ä¡¢Ãø¡á¤ä¤Þ¤â¤È¤ê¤¨¡¿¡ØÉÝ¤¤¥È¥â¥À¥Á¡Ù