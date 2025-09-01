なきごとの新曲「夢幻トリップ」が、10月より放送のTVアニメ『素材採取家の異世界旅行記』のエンディングテーマに起用。本日より楽曲を使用したアニメ予告映像が公開された。

（関連：【映像あり】なきごとの新曲「夢幻トリップ」使用のTVアニメ『素材採取家の異世界旅行記』予告映像）

本アニメは、木乃子増緒によるファンタジー小説が原作。異世界へと転生したごく普通のサラリーマン 神城タケルが、剣と魔法の世界である“マデウス”で新たな人生をスタートさせ、与えられたチート級の力を駆使する異世界大旅行ストーリーとなっている。

バンド初となるアニメ楽曲書き下ろしを担当するにあたり、メンバーの水上えみり（Vo/Gt）は「原作を拝読して感じた、私の思う“好き”もワクワクもほのぼのも、たくさん詰め込んで大切に書き下ろした作品です。」とし、岡田安未（Gt/Cho）は「初めてのアニメタイアップなので、なきごとの楽曲がどうアニメやファンの皆様に馴染んでいくのかとても楽しみです。それとは別で、アニメの世界観を更に裏付けるような存在のEDになればとても幸いです。」とそれぞれコメントしている。

なお、同曲は10月8日に配信リリースされる予定だ。

＜なきごと メンバーコメント＞

■水上えみり（Vo/Gt）

原作を拝読させて頂き、ワクワクもほのぼのもして、たくさんの”好き”が詰まっている作品だと感じました。初めてのアニメタイアップでしたが、拝読し終えた後、自然と曲が浮かんできて、自分でも納得のいく作品ができました。原作を拝読して感じた、私の思う“好き”もワクワクもほのぼのも、たくさん詰め込んで大切に書き下ろした作品です。子守唄のイメージですが、どこかワクワクするような懐かしさも感じられるような楽曲になったと思います。あなたの“好き”に刺さる曲になっていたら幸いです。

■岡田安未（Gt/Cho）

私自身、漫画やアニメは日常生活の憩いとしてなくてはならないものなので、タイアップが決まりとても嬉しかったです。異世界物はよく読むのですが、わかる～と思うようなタケルの心の声や、クスッとするようなシーン、誰しもが一度は夢に見たであろうシーンなど心を掴まされる要素がたくさんあり、時間を忘れて読み進めていました。初めてのアニメタイアップなので、なきごとの楽曲がどうアニメやファンの皆様に馴染んでいくのかとても楽しみです。それとは別で、アニメの世界観を更に裏付けるような存在のEDになればとても幸いです。余談ですが、毎夜私は「クリーンみたいな魔法があればいいのに……」、と思いながら渋々とシャワーを済ませ、ゆるりと湯船に浸かっています。

（文＝リアルサウンド編集部）