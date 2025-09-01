公開中の二宮和也主演映画『8番出口』の公開3日間の興行収入が9.5億円を突破し、2025年公開の実写映画で第1位を獲得した。

2023年にインディーゲームクリエイターのKOTAKE CREATEがたったひとりで制作し、累計販売本数190万を超える“異変”探し無限ループゲーム『8番出口』を映画化した本作。よくある地下鉄の駅を舞台に、無限にループする地下通路に閉じ込められたプレイヤーが様々な“異変”に恐怖しながら「8番出口」を目指す。

主演を二宮が務めるほか、河内大和、浅沼成、花瀬琴音、小松菜奈がキャストに名を連ねた。これまでに数々の映画を製作し、初監督作『百花』で第70回サン・セバスティアン国際映画祭にて日本人初となる最優秀監督賞を受賞した川村元気が監督・脚本を務めた。

本作は公開日の8月29日から8月31日の3日間で観客動員67万1840人、興行収入9億5391万900円を記録。3日間の興行収入は2025年公開の実写映画で1位となっている（興行通信社調べ）。

公開初日の上映後舞台挨拶には、二宮、小松、河内、そして川村監督が登壇。公開初日に寄せられた感想をもとに、本編の撮影から公開までに起きた“異変”を振り返りながら、観客とともに初日を盛大に祝った。

さらに、9月12日より全国の映画館で、MX4D、4DX、SCREENX、ULTRA 4DX、Dolby Cinemaでの上映も決定。それぞれMX4Dが12館、4DXが58館、SCREENXが20館、ULTRA 4DXが4館、Dolby Cinemaが9館での上映を予定している。

あわせて最新ポスタービジュアルも公開。これまでのポスタービジュアルとは全く世界観の異なる、“迷う男”と“少年”のあるシーンを切り取ったビジュアルとなっている。

■公開情報『8番出口』全国公開中出演：二宮和也、河内大和、浅沼成、花瀬琴音、小松菜奈原作：KOTAKE CREATE『8番出口』監督：川村元気脚本：平瀬謙太朗、川村元気音楽：Yasutaka Nakata（CAPSULE）、網守将平配給：東宝©2025 映画「8番出口」製作委員会