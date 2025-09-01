·Ù»ëÄ£¤ÈÀÐÌýÈ÷Ãß¡¦¶¡µë²ñ¼Ò¡ÖÆüËÜBCP¡×¤¬¶¨ÎÏ¶¨Äê¡¡Âçµ¬ÌÏºÒ³²È¯À¸»þ¤ËÀÐÌý¤Î¶¡µë¼õ¤±Èó¾ïÍÑÈ¯ÅÅµ¡¤ÇÄäÅÅ»þ¤ÎÅÅÎÏ³ÎÊÝ¤Ø
¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤ÎÂçµ¬ÌÏºÒ³²¤ÎºÝ¤ËÈó¾ïÍÑÈ¯ÅÅµ¡¤ËÉ¬Í×¤ÊÀÐÌý¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¤¤ç¤¦¡¢ºÒ³²»þ¤òÁÛÄê¤·¤¿ÀÐÌý¤ÎÈ÷Ãß¤äÇÛÁ÷¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë²ñ¼Ò¤È¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤¬¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ºÒ³²»þ¤òÁÛÄê¤·¤¿ÀÐÌý¤ÎÈ÷Ãß¤äÇÛÁ÷¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¡ÖÆüËÜBCP¡×¤Ç¤¹¡£
¶¨Äê¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤ÎÂçµ¬ÌÏºÒ³²¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¤Ë¡¢·Ù»ëÄ£´ÉÆâ¤Î·Ù»¡½ð¤Ë¤¢¤ëÈó¾ïÍÑÈ¯ÅÅµ¡¤ÎÇ³ÎÁ¤Ç¤¢¤ëÀÐÌý¤Î¶¡µë¤ò¡ÖÆüËÜBCP¡×¤«¤é¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÄäÅÅ¤ÎºÝ¤Î²ÔÆ¯¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë³Æ·Ù»¡½ð¤ÎÈó¾ïÍÑÈ¯ÅÅµ¡¤Ï½ÅÌý¤ò»È¤¦¤â¤Î¤ä·ÚÌý¤ò»È¤¦¤â¤Î¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤¬É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢ÆüËÜBCP¤ËÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜBCP¤¬½êÍ¤¹¤ë400¤«½ê¤ÎÀÐÌýÃùÂ¢¥¿¥ó¥¯¤Î¤¦¤Á40¤«½ê¤Ï´ØÅìÃÏÊý¤Ë¤¢¤ê¡¢¤¹¤°¤Ë¶¡µë¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Âçµ¬ÌÏºÒ³²¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¤Î¿ÍÌ¿µß½õ¤Ï¡¢ÄäÅÅ¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÄäÅÅ¤òÁÛÄê¤·¤Æ½½Ê¬¤ËÅÅÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Îµ×ÅÄÀ¿ÁíÌ³ÉôÄ¹¤Ï¡Ö¶¨Äê¤ÎÄù·ë¤òÂç¤¤ÊÃÆ¤ß¤È¤·¤Æº£¸å¤âºÒ³²ÂÐ½èÇ½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
