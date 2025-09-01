JCB（ジェーシービー）は、「Apple Storeのお買い物でご利用金額の10％キャッシュバックキャンペーン」を開始した。期間は2026年1月12日まで。JCBプラチナもしくはJCBゴールドに新規入会したユーザーが対象になる。

キャンペーンは、アップル製品をアップル直販サイトか直営店で買うと、還元を受けられるというもの。還元額の上限はJCBゴールドが上限1万円、JCBプラチナが上限2万円まで。

キャンペーンによる還元を受けるためには、3つの条件がある。1つめは、JCBカードのゴールドかプラチナへ新規入会すること。

2つめは、入会したカードでアップル製品を買うこと。買う場所は、Apple Storeオンラインか、アップルストアに限られる。9月か10月に入会すると、2026年1月15日までに購入する製品が対象になる。2025年11月～2026年1月の入会であれば、2025年11月1日～2026年3月15日までの購入が対象。

3つ目は、入会したカードをApple PayかApp Storeに登録して1万円以上を利用すること。Apple Payの場合、「JCBのタッチ決済」か、アプリ・WebサイトでのApple Payでの支払いが対象。また3つ目の条件である「1万円以上」に、2つ目の条件である製品購入の金額は含まれない。

条件達成のステップ