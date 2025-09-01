¿·ÊÆ²Á³Ê¹âÆ¤Ç¡ÈÆÈ¼«Êä½õ¡ÉÀéÍÕ¡¦»ÔÀî»Ô¤Ï30%¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡Ö»ÔÌ±¤Ë¸Â¤é¤º¤ª¤¤¤·¤¤¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡×»ÔµÄ²ñÄÌ²á¤¹¤ì¤Ð22Æü³«»ÏÍ½Äê
9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âµÏ¿Åª¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢º£¸å¤â¹âÃÍ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿·ÊÆ¤Î²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
²«¶â¿§¤Ë¿§¤Å¤¡¢¤³¤¦¤Ù¤ò¿â¤ì¤ë°ðÊæ¡£
·§ËÜ¸©ÆâÍ¿ô¤ÎÊÆ¤É¤³¤í¡¦°¤ÁÉ»Ô¤Ç¤Ï1Æü¡¢¿·ÊÆ¤Î°ð´¢¤ê¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿åÊæ¤ä¤Þ¤À¡¦ÃæÀ¾ÍÎ²ðÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§
½ÐÊæ´ü¤ËÉ÷¤¬¿á¤¤¤ÆÉÂµ¤¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤¿¤»¤¤¤â¤¢¤ê¡¢1³ä¤¯¤é¤¤¸º¼ý¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Èº£¤Î¤È¤³¤í¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤ÎÊÆÇÀ²È¤Ç¤Ï¡¢7·î¤Î¶¯É÷¤Î±Æ¶Á¤Ç°ðÊæ¤Ë½ý¤¬Æþ¤ê¡¢¼ý³ÏÎÌ¤ÏÎãÇ¯¤è¤ê1³ä¤Û¤É¸º¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÉÙ»³¡¦µûÄÅ»Ô¤Ç¤ÏÂÔË¾¤Î¿·ÊÆ¡Ö¤Æ¤ó¤¿¤«¤¯¡×¤Î½é¸¡ºº¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µûÄÅ»Ô¤Ç¤Ï½ë¤µ¤È±«ÉÔÂ¤Ë¤è¤ë³é¿å¤Ç¿·ÊÆ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸¡ºº¤Ç¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤«¤é°ÂÅÈ¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
JA¤¦¤ª¤Å¡¦Ã´Åö¼Ô¡§
ÇÀ²È¤µ¤ó¤¬°ìÀ¸·üÌ¿ÅØÎÏ¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤¤ç¤¦¤Î½é¸¡ºº¤ÇÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤¿¡£²Á³Ê¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë°ìºòÇ¯Á°¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¹â¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡£
°ìÊý¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï³é¿åÈï³²¤¬Áê¼¡¤®¡¢¹â²¬»Ô¤ÎÇÀ²È¤Ç¤Ï¡¢¹â²¹¾ã³²¤Ë¤è¤ëÇò¤¯Âù¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÎÊÆ¤¬ÎãÇ¯¤è¤êÁý¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÆÃÏ¤Ç¿·ÊÆ¤Î¼ý³Ï¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢º£¸å¤â¹âÃÍ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ëÊÆ¤Î²Á³Ê¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÊÆ¤Î²Á³Ê¹âÆÂÐºö¤È¤·¤ÆÆÈ¼«¤Î¹ØÆþÊä½õ¤ò¿Ê¤á¤ë¼«¼£ÂÎ¤â¡£
ÀéÍÕ¡¦»ÔÀî»Ô¤Ç¤Ï¡¢»ÔÆÈ¼«¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÃÏ°èÄÌ²ß¡ÖICHICO¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
»ÔÀî»Ô¡¦ÅÄÃæ¹Ã»ÔÄ¹¡Ê8·î26Æü¡Ë¡§
¤³¤ì¤¬¿·ÊÆ¡¢5000±ß¡£¤³¤ì¤ò»ÔÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ï3500±ß¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
»ÔÆâ¤Î²ÃÌÁÅ¹¤Ç¡ÖICHICO¡×¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÊÆ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¹ØÆþÈñÍÑ¤Î30¡ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾å¸Â¤Ï1¿ÍÅö¤¿¤ê5000¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ºâ¸»¤Ï¹ñ¤«¤é¤Î¸òÉÕ¶â¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï»ÔÀî»ÔÌ±¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ÔÀî»Ô·ÐºÑ´Ñ¸÷Éô Ã´Åö¼Ô¡§
ÆÃ¤Ë¤³¤Î»þ´ü¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¿·ÊÆ¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÀ©¸Â¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¯¡¢»ÔÀî»ÔÌ±¤Ë¸Â¤é¤º¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
ÊÆ¤Î30¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Ï¡¢9·î¤Î»ÔµÄ²ñ¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤ì¤Ð22Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Í½»»¾å¸Â¤ËÃ£¤¹¤ë¤È½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£